Ο Κάρλο Ακούτις έγινε ο πρώτος Millenial άγιος της Καθολικής Εκκλησίας

Xιλιάδες πιστοί παρακολούθησαν σήμερα τον πάπα Λέοντα ΙΔ΄ να ανακηρύσσει άγιο τον Κάρλο Ακούτις, τον “influencer του Θεού”, στην πλατεία του Αγίου Πέτρου.

Ένας Ιταλός έφηβος που αγαπούσε τα βιντεοπαιχνίδια και γύριζε αστεία βίντεο με τα κατοικίδιά του έγινε την Κυριακή ο πρώτος «άγιος της χιλιετίας» της Καθολικής Εκκλησίας.Ο Κάρλο Ακούτις, ο οποίος πέθανε μόλις στα 15 του χρόνια από λευχαιμία, το 2006, αξιοποίησε τις γνώσεις του στην πληροφορική για να διαδώσει την καθολική πίστη, δημιουργώντας μια ιστοσελίδα που κατέγραφε αναφορές θαυμάτων.

Με το παρατσούκλι «influencer του Θεού», θεωρείται πρωτοπόρος των προσπαθειών της εκκλησίας να ευαγγελίζεται μέσα από τον ψηφιακό κόσμο. Συχνά απεικονίζεται με τζιν, μπλουζάκι και αθλητικά παπούτσια, εμφανισιακά πολύ διαφορετικός από τους αγίους του παρελθόντος, και έχει αποκτήσει ένα παγκόσμιο κοινό μεταξύ των νέων ως ένας άγιος με τον οποίο μπορούν να ταυτιστούν.

Η αγιοκατάταξή του πραγματοποιήθηκε παράλληλα με εκείνη ενός ακόμη νέου άνδρα, του Πιερ Τζόρτζιο Φρασσάτι, ο οποίος πέθανε το 1925 σε ηλικία 24 ετών. Η τελετή ήταν η πρώτη που προέστη ο Πάπας Λέων ΙΔ΄, ο πρώτος αμερικανός ποντίφικας, με χιλιάδες νέους να συγκεντρώνονται στην Πλατεία του Αγίου Πέτρου.

Την Κυριακή, πλήθη συγκεντρώθηκαν στο Βατικανό κρατώντας πανό και σημαίες με τη φωτογραφία του Ακούτις. Ενθουσιασμένοι παρευρισκόμενοι χειροκρότησαν μετά την αγιοκατάταξη του εφήβου από τον Πάπα Λέοντα, γράφει το CNN.

Η αγιοποίηση των νεαρών αγίων έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Καθολική Εκκλησία, που διοικείται από μια ανδροκρατούμενη ιεραρχία όπου οι ανώτατες μορφές είναι συνήθως άνω των 60 ετών, αναζητά νέους τρόπους να προσεγγίσει τις νεότερες γενιές. Η κρίση που προκλήθηκε από τα σκάνδαλα σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων και ευάλωτων ενηλίκων είχε καταστροφικό αντίκτυπο στην αξιοπιστία της εκκλησίας.

Ωστόσο, ενώ η μακροπρόθεσμη τάση στη Δύση δείχνει ότι οι νέοι απομακρύνονται ολοένα και περισσότερο από τις παραδοσιακές θρησκείες, πρόσφατες έρευνες αλλά και μαρτυρίες δείχνουν αύξηση του ενδιαφέροντος για τον καθολικισμό ανάμεσα στη Γενιά Ζ στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη.