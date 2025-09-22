Ο λόγος που ο Τραμπ ανεβάζει ποσοστά μεταξύ των μαύρων ψηφοφόρων

Οι περισσότεροι μαύροι ψηφοφόροι εξακολουθούν να στηρίζουν τους Δημοκρατικούς, ωστόσο ο Τραμπ βελτιώνει τα ποσοστά του ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών. Ποιοι είναι οι λόγοι.

Οι μαύροι συντηρητικοί παροτρύνουν το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα να ξεκινήσει την προσέγγιση των μαύρων ψηφοφόρων τώρα, εάν θέλει να διατηρήσει τον έλεγχο του Κογκρέσου το 2026. Ο λόγος είναι πως ο Ντόναλντ Τραμπ είχε καταφέρει το 2024 να αποκομίσει σημαντικά οφέλη από τους μαύρους ψηφοφόρους, τους οποίους οι σύμβουλοί του, δεν θεωρούν “δεδομένους” για τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ (Απρίλιος του 2026).

Αν χάσει σε αυτό το κοινό, θα πέσει στην παγίδα που είχαν πέσει και οι Δημοκρατικοί πριν τη νίκη του Τραμπ. Σύμφωνα με ανάλυση του Politico, ενώ οι περισσότεροι μαύροι ψηφοφόροι εξακολουθούν να υποστηρίζουν τους Δημοκρατικούς, οι μαύροι συντηρητικοί υποστηρίζουν πως μπορούν να διευρύνουν το κοινό τους και πως υπάρχει υπόβαθρο δυναμικής ανάπτυξης.

“Οι Ρεπουμπλικάνοι δεν έχουν καμία διάθεση να “καλοπιάσουν” την Μαύρη κοινότητα, αλλά πιστεύω πως θα μπορούσαν να το κάνουν λίγο καλύτερα”, δηλώνει ο Χάρισον Φιλντς, πρώην εκπρόσωπος της καμπάνιας Τραμπ, που αποχώρησε πρόσφατα από τον Λευκό Οίκο. Αυτό σημαίνει να ακολουθήσουν το παράδειγμα της εκστρατείας του Τραμπ το 2024, και να επισκεφθούν επιτόπια περιοχές όπως το Μπρονξ, το Σικάγο και άλλα προπύργια των Δημοκρατικών. “Νομίζω πως η παρουσία τους εκεί θα είναι κάτι που έχει σημασία, και όχι μόνο η εμφάνιση την περίοδο των εκλογών”, δηλώνει ο ίδιος, αναφερόμενος σε μια συνηθισμένη κριτική που αντιμετωπίζουν οι Δημοκρατικοί στις προσπάθειές τους να προσεγγίσουν τους μαύρους ψηφοφόρους.

Το 2024, ο Τραμπ κέρδισε το 15% των μαύρων ψηφοφόρων σύμφωνα με τη Pew Research – μια αύξηση από το 8% που είχε κερδίσει τέσσερα χρόνια νωρίτερα. Μια προεκλογική δημοσκόπηση της Pew διαπίστωσε ότι η οικονομία και η υγειονομική περίθαλψη ήταν τα πιο σημαντικά ζητήματα για το εκλογικό σώμα, θέματα που έρχονται μάλιστα μπροστά από τη φυλετική και εθνοτική ανισότητα.

Ο Φιλντς υποστήριξε ότι το κόμμα θα πρέπει να λάβει υπόψη το χάσμα μεταξύ των γενεών στην μαύρη κοινότητα, υποδηλώνοντας ότι οι Ρεπουμπλικάνοι θα μπορούσαν να έχουν καλύτερη τύχη στους νεότερους ψηφοφόρους που δεν ψηφίζουν Δημοκρατικούς.

Ο Φιλντς αναγνώρισε ότι οι Δημοκρατικοί είχαν καταφέρει επαρκώς να αξιοποιήσουν εκλογικά τις ανησυχίες των μεγαλύτερων σε ηλικία μαύρων ψηφοφόρων σχετικά με τη φυλετική ισότητα και δικαιοσύνη, αλλά οι οικονομικές δεσμεύσεις του Τραμπ το 2024, προσέλκυσαν περισσότερους νέους. Είναι χαρακτηριστικό πως το 61% των νεαρών μαύρων ψηφοφόρων χαρακτήριζε την οικονομία ως το κορυφαίο τους ζήτημα, ενόψει των εκλογών. του Νοεμβρίου 2024.

Η Καμίλα Μουρ, πρόεδρος του Συμβουλίου των Μαύρων Ρεπουμπλικανών της Τζόρτζια, δήλωσε ότι η εστίαση στους νέους μαύρους άνδρες κάτω των 45 ετών θα είναι σημαντική για τους Ρεπουμπλικάνους στις ενδιάμεσες εκλογές. Στους νεαρούς μαύρους άνδρες αρέσει η ιδέα να είναι ανεξάρτητοι και τους αρέσει η ιδέα να είναι επιχειρηματίες και να ελέγχουν το μέλλον τους”, σύμφωνα με τη Μουρ, πράγματα που ο Τραμπ μπορεί να “εξυπηρετήσει”, ή έστω “να τους τάξει”.

Οι Ρεπουμπλικάνοι, πρόσθεσε, “πρέπει να τονίσουν τη σημασία ενός παραδοσιακού νοικοκυριού με δύο (straight) γονείς κατά την προεκλογική εκστρατεία και να υπερθεματίσουν τις πολιτικές που θα θεσπίσουν για να υποστηρίξουν την επιχειρηματικότητα των μαύρων”.

Πρόβλημα εμπιστοσύνης στα κόμματα

Αυτή τη στιγμή το ποσοστό αποδοχής του Τραμπ μεταξύ των μαύρων ψηφοφόρων κυμαίνεται γύρω στο 70%. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Φιλντς, οι αριθμοί αυτοί δεν σημαίνουν ότι οι μαύροι ψηφοφόροι θα επιστρέψουν στους Δημοκρατικούς τον επόμενο Νοέμβριο. “Θα προτιμούσαν μάλλον να μείνουν σπίτι τους παρά να πάνε να ψηφίσουν”, επισημαίνει (κάτι που βέβαια παρατηρείται σε ουκ ολίγα κράτη, σε ό,τι αφορά τη νεολαία”.

“Χρειαζόμαστε καλύτερη βαθμολογία στο συνολικό μας “σκορ” έναντι των “απέναντι” στην προσέγγιση των μαύρων ψηφοφόρων”, πρόσθεσε ο Χάρισον Φιλντς ο οποίος ανέλαβε την εταιρεία λόμπινγκ και δημοσίων σχέσεων των Ρεπουμπλικανών CGCN.

Αυτή τη στιγμή εκτιμάται πως οι Δημοκρατικοί έχουν “επαναπαυθεί” στα παραδοσιακά τους ποσοστά μεταξύ των μαύρων ψηφοφόρων και έχουν αποκοπεί από τη “βάση”. “Οι Δημοκρατικοί δεν είναι σε θέση να είναι βέβαιοι ότι οι μαύροι ψηφοφόροι θα επιστρέψουν αυτόματα στο κόμμα”, δήλωσε ο Δημοκρατικός στρατηγικός αναλυτής Ανττζουάν Σόουραϊτ (Antjuan Seawright). “Δεν μπορούμε να κάνουμε υποθέσεις για καμία εκλογική περιφέρεια, και ιδιαίτερα για τους νεότερους μαύρους ψηφοφόρους”, προειδοποιεί ο Seawright, ο οποίος ήταν σύμβουλος στις εκστρατείες της Χίλαρι Κλίντον το 2008 και το 2016 και διετέλεσε ανώτερος σύμβουλος στην Εθνική Επιτροπή των Δημοκρατικών.

“Το γεγονός ότι ο κόσμος πιστεύει ότι ο Τραμπ δεν κάνει καλή δουλειά ή ότι δεν κάνει καθόλου δουλειά, δεν σημαίνει πως πιστεύει ότι εμείς μπορούμε να κάνουμε καλύτερη δουλειά”, τονίζει ο ίδιος, κάτι που έχει παραλληλίες και με τα δικά μας εθνικά, αντιπολιτευτικά ζητήματα, έστω και για άλλους λόγους. “Υπάρχει ακόμα κάποια εμπιστοσύνη που πρέπει να ενισχύσουμε” προσθέτει.

Οι μαύροι Ρεπουμπλικανοί

Για τον Φιλντς, πέραν της προσωπικότητας και της εικόνας του ιδίου του Τραμπ, το κόμμα των Ρεπουμπλικανών “δεν έχει καταφέρει να αναδείξει έναν ισχυρό αγγελιοφόρο που μπορεί να προσεγγίσει αξιόπιστα τους μαύρους ψηφοφόρους”, σημειώνοντας πως μαύροι Ρεπουμπλικανοί “πρέπει να βγουν μπροστά”. Ανάμεσά τους είναι ο γερουσιαστής της Νότιας Καρολίνας Τιμ Σκοτ και οι βουλευτές Γουέσλι Χαντ (Τέξας) και Μπάιρον Ντόναλντς (Φλόριντα).

Ο Τραμπ μέσω των ομιλιών του έχει προσπαθήσει μάλιστα να “πείσει” τους μαύρους ψηφοφόρους πως μοιράζονται “κοινές αξίες”, όπως “η αξία της οικογένειας και της θρησκείας μας”.

Ο Σκοτ ανέλαβε πλέον το τιμόνι της προεκλογικής εκστρατείας των Ρεπουμπλικανών της Γερουσίας για τις ενδιάμεσες εκλογές, ενώ συνομιλεί απευθείας με πλούσιους δωρητές, ενώ έχει βλέψεις και για την προεδρία, κάτι που θα τον καθιστούσε τον πρώτο μαύρο Ρεπουμπλικανό πρόεδρο των ΗΠΑ, στην ιστορία. Ο Σκοτ είχε προτείνει μεταρρυθμίσεις όπως πιο αυστηρή εποπτεία της χρήσης βίας από την αστυνομία, υποχρεωτική και ομοσπονδιακή χρήση body cams, και θέσπιση φόρμουλας καταγραφής των πειθαρχικών ποινών των αστυνομικών.

“Δεν νομίζω ότι κάποιος από αυτούς τους ανθρώπους μπορεί να μπει σε οποιονδήποτε παραδοσιακό μαύρο χώρο και να υποστηρίξει την ατζέντα του και να είναι επιτυχημένος”, απαντά ο Δημοκρατικός Seawright. “Αλλά νομίζω πως υπάρχουν πράγματα που πρέπει να ειπωθούν σε αυτούς τους ανθρώπους που απλώς αισθάνονται αποκομμένοι, και νιώθουν πως δεν υπάρχει συνδετικός ιστός με κανένα κόμμα, και αισθάνονται ευάλωτοι”.

Θυμίζουμε πως το 2024, προεκλογικά, ο Τραμπ στάθηκε ιδιαίτερα στη στήριξη της επιχειρηματικότητας των μαύρων. Ένα από τα προγράμματα που παρουσίασε ο Τραμπ είναι τα λεγόμενα “Opportunity zones” μέρος της φορολογικής μεταρρύθμισης του 2017), μέσω των οποίων δόθηκαν κίνητρα για επενδύσεις σε φτωχές γειτονιές. Επίσης, έδωσε μια μόνιμη ομοσπονδιακή χρηματοδότηση ύψους άνω των 250 εκατ. δολαρίων ετησίως στα λεγόμενα HBCUs (που δέχονται μαύρους φοιτητές από οικογένειες χαμηλών εισοδημάτων).

Ωστόσο, δεν έχει καταφέρει να στηρίξει τα αιτήματα των μαύρων για μεταρρυθμίσεις στην υγεία, καθώς ο περιορισμός του Obamacare έχει αφήσει ανασφάλιστους πολλούς μαύρους Αμερικανούς πολίτες.

Σημειώνεται πως οι ενδιάμεσες εκλογές διεξάγονται στα μέσα της τετραετούς θητείας του Προέδρου των ΗΠΑ. Σε αυτές εκλέγονται τα μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων (House of Representatives) – γιατί η θητεία τους είναι δύο ετών, και περίπου το 1/3 της Γερουσίας (Senate), καθώς οι Γερουσιαστές έχουν θητεία 6 ετών. Επίσης, πολλές Πολιτείες εκλέγουν κυβερνήτες και επικυρώνουν κρατικά νομοθετικά σώματα μέσω της διαδικασίας.

Πρακτικά, οι εκλογές αυτές επηρεάζουν το ποιο πολιτικό κόμμα θα έχει τον έλεγχο του Κογκρέσου και λειτουργούν ως “βαρόμετρο” της δημοτικότητας του Προέδρου και των πολιτικών του. Τέλος, έχουν σημαντική επίδραση στα τοπικά ζητήματα και στις πολιτειακές πολιτικές.