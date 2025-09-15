Ο Νετανιάχου θέλει να προπαγανδίσει για την αποτροπή της απομόνωσης του Ισραήλ

Με επιρροή στα παραδοσιακά ΜΜΕ και τα social media θα προσπαθήσει ο Νετανιάχου να αποτρέπει την οικονομική και διεθνή απομόνωση του Ισραήλ.

Το Ισραήλ πρέπει να επενδύσει πολύ σε «επιχειρήσεις επιρροής» σε παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης και μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να αντιμετωπίσει την οικονομική απομόνωση που προκύπτει από την αρνητική δημοσιότητα στο εξωτερικό, δήλωσε ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Μιλώντας σε συνέδριο του υπουργείου Οικονομικών, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός τόνισε ότι οι ξένες επενδύσεις στο Ισραήλ είχαν διατηρηθεί μετά τον 12ήμερο πόλεμο εναντίον του Ιράν τον Ιούνιο, ο οποίος, όπως είπε, εξάλειψε την άμεση απειλή ενός πυρηνικά οπλισμένου εχθρού.

Αλλά σε μια σπάνια αναγνώριση της απομόνωσης που προκύπτει από τη διεθνή κριτική για τον πόλεμο του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, ανέφερε ότι το Ισραήλ βρίσκεται αντιμέτωπο με οικονομική απειλή κυρώσεων και άλλων μέτρων.

Κατηγόρησε την απομόνωση σε μειονότητες στην Ευρώπη που προωθούν «αντισιωνιστική και ακραία ισλαμιστική ιδεολογία» και σε χώρες όπως το Κατάρ, υποστηρικτής του αραβικού ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού Al Jazeera, που επενδύουν στη διαμόρφωση του παγκόσμιου διαλόγου μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

«Αυτό οδηγεί σε κυρώσεις κατά του Ισραήλ και διαστρεβλώνει τη διεθνή φήμη του Ισραήλ… και αυτό οδηγεί σε ένα είδος απομόνωσης για το Ισραήλ», δήλωσε ο Νετανιάχου. «Μπορούμε να ξεφύγουμε από αυτήν την απομόνωση, αλλά πρέπει να επενδύσουμε σημαντικά σε αντίμετρα – ιδιαίτερα σε μέσα ενημέρωσης και σε επιχειρήσεις επιρροής των μέσων κοινωνικής δικτύωσης».

Παράλληλα σημείωσε ότι το Ισραήλ θα πρέπει να μειώσει την εξάρτηση των βιομηχανιών του από το εμπόριο με άλλες χώρες.

«Μπορεί να βρεθούμε μπλοκαρισμένοι όχι μόνο στην Έρευνα και Ανάπτυξη αλλά και στην πραγματική βιομηχανική παραγωγή. Πρέπει να αρχίσουμε να αναπτύσσουμε τις δυνατότητές μας ώστε να βασιζόμαστε περισσότερο στους εαυτούς μας», είπε, προσθέτοντας ότι αυτό θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει όπλα και άλλα αμυντικά προϊόντα.

Σε απάντηση, ο ηγέτης της αντιπολίτευσης, Γιαΐρ Λαπίντ, δήλωσε ότι η διεθνής απομόνωση είναι «προϊόν μιας λανθασμένης και αποτυχημένης πολιτικής του Νετανιάχου και της κυβέρνησής του».

«Μετατρέπουν το Ισραήλ σε χώρα του τρίτου κόσμου και δεν προσπαθούν καν να αλλάξουν την κατάσταση», έγραψε ο Λαπίντι στο X. «Το Ισραήλ μπορεί να επιστρέψει στην επιτυχία, στη δημοφιλία, με μια ακμάζουσα οικονομία του πρώτου κόσμου», πρόσθεσε.

Ο πόλεμος στη Γάζα πυροδοτήθηκε από την άνευ προηγουμένου επίθεση στο νότιο Ισραήλ από μαχητές της Χαμάς, οι οποίοι σκότωσαν περίπου 1.200 ανθρώπους και έπιασαν 251 ομήρους, σύμφωνα με ισραηλινούς απολογισμούς. Το Ισραήλ απάντησε με μια επίθεση που έχει σκοτώσει περισσότερους από 64.000 ανθρώπους, σύμφωνα με τις παλαιστινιακές υγειονομικές αρχές.

Σήμερα, μια ομάδα 80 πρώην μελών της Τράπεζας του Ισραήλ, του υπουργείου Οικονομικών και άλλων οικονομολόγων, δήλωσαν ότι η απόφαση του ισραηλινού υπουργικού συμβουλίου για την κατάληψη της Λωρίδας της Γάζας θα είναι επιβλαβής τόσο για τον παλαιστινιακό θύλακα όσο και για το Ισραήλ, με τους υπογράφοντες να μιλούν για οικονομική ζημία από το τεράστιο κόστος διατήρησης στρατιωτικής παρουσίας και τις κυρώσεις από την Ευρώπη που βλάπτουν το εμπόριο.