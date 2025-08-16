Ο τυφώνας “Erin” ενισχύθηκε σε κατηγορία 4 στον Ατλαντικό

Σε επικίνδυνο τυφώνα κατηγορίας 4 εξελίχθηκε η Erin, ο πρώτος τυφώνας της ατλαντικής περιόδου για το 2025.

Η Erin, ο πρώτος τυφώνας της ατλαντικής περιόδου για το 2025, ενισχύθηκε σε επικίνδυνο τυφώνα κατηγορίας 4, όπως ανακοίνωσε το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων των ΗΠΑ (NHC) το Σάββατο.

Ο τυφώνας αυτή τη στιγμή βρίσκεται 120 μίλια (193 χλμ.) βορειοανατολικά της Ανγκουίλα, με μέγιστους διαρκείς ανέμους που φτάνουν τα 145 μίλια/ώρα (233 χλμ./ώρα).

Σύμφωνα με το NHC, τα κύματα που προκαλεί η Erin θα επηρεάσουν κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου τμήματα των βόρειων Νησιών Λεβαντίνων, τις Παρθένες Νήσους, το Πουέρτο Ρίκο, την Ισπανιόλα, καθώς και τα νησιά Τερκς και Κάικος.

Από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας, τα κύματα θα φτάσουν στις Μπαχάμες, στις Βερμούδες και στην ανατολική ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών, πρόσθεσε το Κέντρο.

Η Erin αναμένεται επίσης να προκαλέσει έντονες βροχοπτώσεις έως και την Κυριακή στα βόρεια Νησιά Λεβαντίνων, στις Παρθένες Νήσους και στο Πουέρτο Ρίκο, σύμφωνα με το NHC.

Ο ειδικός σε τυφώνες και φαινόμενα θαλάσσιου κύματος καταιγίδας, Μάικλ Λόουρι, δήλωσε στο AP ότι οι προβλέψεις δείχνουν πως η Erin θα στραφεί απότομα προς τα βορειοανατολικά, μπαίνοντας σε πορεία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και τις Βερμούδες.

«Όλα τα πιο αξιόπιστα μοντέλα δείχνουν ότι η Erin θα κινηθεί με ασφάλεια ανατολικά των ΗΠΑ την επόμενη εβδομάδα, αλλά για τις Βερμούδες τα πράγματα θα είναι πιο οριακά, καθώς ενδέχεται να βρεθούν στην ισχυρότερη ανατολική πλευρά του τυφώνα», τόνισε.

Σύμφωνα με την Accuweather, προεξέχουσες περιοχές των αμερικανικών ακτών -όπως τα Outer Banks της Βόρειας Καρολίνας, το Λονγκ Άιλαντ της Νέας Υόρκης και το Cape Cod στη Μασαχουσέτη- αντιμετωπίζουν υψηλότερο κίνδυνο για άμεσες και πιθανώς σφοδρές τροπικές καταιγίδες ή συνθήκες τυφώνα, σε σχέση με μεγάλο μέρος των νότιων και μεσαίων ατλαντικών ακτών και της βόρειας Νέας Αγγλίας.

Η Erin είναι η πέμπτη κακοκαιρία της ατλαντικής περιόδου τυφώνων -η οποία διαρκεί από 1η Ιουνίου έως 30 Νοεμβρίου- αλλά η πρώτη που φτάνει σε καθεστώς τυφώνα.

Η φετινή περίοδος αναμένεται και πάλι ιδιαίτερα δραστήρια, με τις προβλέψεις να κάνουν λόγο για έξι έως δέκα τυφώνες, εκ των οποίων τρεις έως πέντε θα μπορούσαν να εξελιχθούν σε μεγάλους τυφώνες, με ανέμους άνω των 177 χλμ./ώρα.

Οι αμερικανικές αρχές έχουν ήδη αναπτύξει περισσότερους από 200 εργαζομένους της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών (FEMA) και άλλων υπηρεσιών στο Πουέρτο Ρίκο, προληπτικά, ενώ οι μετεωρολόγοι έχουν εκδώσει προειδοποίηση για πλημμύρες σε όλη την επικράτεια από το βράδυ της Παρασκευής έως και τη Δευτέρα.

Η υπουργός Στέγασης του Πουέρτο Ρίκο, Σιάρι Πέρες Πένια, δήλωσε ότι έχουν ελεγχθεί 367 καταφύγια, τα οποία μπορούν να ανοίξουν εφόσον κριθεί αναγκαίο.

Η Αμερικανική Ακτοφυλακή ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι έκλεισε έξι θαλάσσια λιμάνια στο Πουέρτο Ρίκο και δύο στις Αμερικανικές Παρθένες Νήσους για όλα τα εισερχόμενα πλοία, εκτός εάν είχαν λάβει ειδική άδεια.