Ο Τραμπ απειλεί τη Ουάσινγκτον με κατάσταση έκτακτης ανάγκης για να βγάλει στους δρόμους την ICE

Με κατάσταση έκτακτης ανάγκης και ομοσπονδιοποίηση της Ουάσινγκτον απειλεί πλέον ο Ντόναλντ Τραμπ, μετά τη ρήξη με τη δήμαρχο Μπόουζερ.

Σε νέο ρεσιτάλ αυταρχισμού επιδέθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ, απειλώντας ότι θα κηρύξει εθνική κατάσταση έκτακτης ανάγκης και θα θέσει την Ουάσινγκτον υπό ομοσπονδιακό έλεγχο, έπειτα από την ανακοίνωση της δημάρχου Μιριέλ Μπόουζερ πως η μητροπολιτική αστυνομία δεν θα συνεργαστεί με την Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE).

Η αντιπαράθεση αφορά την παροχή πληροφοριών για ανθρώπους που διαμένουν ή εισέρχονται παράνομα στις ΗΠΑ. Ο Τραμπ κατηγόρησε τους «ριζοσπαστικούς αριστερούς Δημοκρατικούς» ότι πίεσαν τη δήμαρχο να κόψει κάθε γέφυρα συνεργασίας με την ομοσπονδιακή υπηρεσία.

Η νέα απειλή του Τραμπ έρχεται μετά την απόφασή του τον Αύγουστο να αναπτύξει πάνω από 2.000 στρατιώτες της Εθνοφρουράς στην αμερικανική πρωτεύουσα, σε μια προσπάθεια, όπως δήλωσε, να «επαναφέρει τον νόμο, την τάξη και τη δημόσια ασφάλεια».

«Μέσα σε λίγες εβδομάδες, η πόλη είναι αγνώριστη… για πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες, σχεδόν ΜΗΔΕΝ εγκληματικότητα», έγραψε χαρακτηριστικά στην πλατφόρμα του Truth Social.

Παράλληλα, όπως μεταδίδει το Reuters, η κυβέρνηση είχε θέσει προσωρινά τη μητροπολιτική αστυνομία υπό απευθείας ομοσπονδιακό έλεγχο, ενώ στους δρόμους της Ουάσινγκτον είχαν αναπτυχθεί πράκτορες διαφόρων ομοσπονδιακών σωμάτων, συμπεριλαμβανομένων στελεχών του ICE. Παραμένει ασαφές πότε θα ολοκληρωθεί η αποστολή τους.

“Είμαι μαζί σας, δεν θα το επιτρέψω”

Σε νέα ανάρτησή του, ο Τραμπ κατηγόρησε τη δήμαρχο ότι, εάν επιμείνει στη στάση της, «η εγκληματικότητα θα επιστρέψει καλπάζοντας».

«Προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της Ουάσινγκτον, μην ανησυχείτε. Είμαι μαζί σας και δεν θα επιτρέψω να συμβεί αυτό. Θα κηρύξω εθνική κατάσταση έκτακτης ανάγκης και θα ομοσπονδοποιήσω, αν χρειαστεί», έγραψε με κεφαλαία γράμματα.

Η δήμαρχος της Ουάσινγκτον, που στο παρελθόν είχε αναγνωρίσει ότι η αύξηση της ομοσπονδιακής παρουσίας στους δρόμους έφερε μείωση της εγκληματικότητας, έχει υπογράψει διάταγμα για στενότερο συντονισμό της πόλης με τις ομοσπονδιακές αρχές.

Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι η μητροπολιτική αστυνομία δεν θα αναλάβει ρόλο στην επιβολή των νόμων περί μετανάστευσης, πέραν περιπτώσεων που ορίζονται ρητά από τα δικαστήρια.

Η προοπτική μιας νέας κατάστασης έκτακτης ανάγκης προκαλεί ήδη αντιδράσεις. Αναλυτές και στελέχη της αντιπολίτευσης μιλούν για «ομοσπονδιακή υπέρβαση», επισημαίνοντας ότι η συνεχιζόμενη ανάμειξη της κυβέρνησης Τραμπ στη διοίκηση και αστυνόμευση της Ουάσινγκτον αγγίζει τα όρια της καταστρατήγησης του τοπικού αυτοδιοικητικού καθεστώτος.

Η Εθνοφρουρά της Περιφέρειας Κολούμπια, σε αντίθεση με τις υπόλοιπες 50 Πολιτείες, λογοδοτεί απευθείας στον εκάστοτε πρόεδρο των ΗΠΑ, γεγονός που δίνει στον Λευκό Οίκο ένα επιπλέον όπλο για την ενίσχυση του ελέγχου του στην πόλη.