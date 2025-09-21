Ο Τραμπ διορίζει ως εισαγγελέα την πρώην δικηγόρο του, Λίντσεϊ Χάλιγκαν

Την πρώην δικηγόρο του, Λίντσεϊ Χάλιγκαν, τοποθετεί ο Τραμπ στη θέση Ομοσπονδιακής Εισαγγελέα στη Βιρτζίνια, και πιέζει τη Δικαιοσύνη να κινηθεί κατά των πολιτικών του αντιπάλων.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε το Σάββατο (20/9), ότι τοποθετεί την πρώην δικηγόρο του, Λίντσεϊ Χάλιγκαν, στη θέση της Ομοσπονδιακής Εισαγγελέως για την Ανατολική Περιφέρεια της Βιρτζίνια, λίγες ώρες μετά την πίεση που άσκησε στη γενική εισαγγελέα να κινηθεί πιο επιθετικά κατά των πολιτικών του αντιπάλων.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ έγραψε: «Η Πάμ Μπόντι κάνει ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ δουλειά ως Γενική Εισαγγελέας των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι πολύ προσεκτική, πολύ έξυπνη, αγαπά τη χώρα μας, αλλά χρειάζεται έναν σκληρό εισαγγελέα στην Ανατολική Περιφέρεια της Βιρτζίνια, όπως την υποψήφιά μου, τη Λίντσεϊ Χάλιγκαν, για να προχωρήσουν τα πράγματα», ανακοινώνοντας την απόφασή του.

Νωρίτερα, σε ξεχωριστή ανάρτηση, που φαινόταν να απευθύνεται ευθέως στη Γενική Εισαγγελέα, Παμέλα Μπόντι, ο Τραμπ ανέφερε ότι είδε δηλώσεις και αναρτήσεις σύμφωνα με τις οποίες “δεν έχει υπάρξει πρόοδος” για ενδεχόμενες διώξεις κατά του πρώην διευθυντή του FBI, Τζέιμς Κόμεϊ, του γερουσιαστή της Καλιφόρνια, Άνταμ Σιφ, και της γενικής εισαγγελέως της Νέας Υόρκης, Λετίτια Τζέιμς.

“Δεν μπορούμε να καθυστερούμε άλλο, καταστρέφεται η φήμη και η αξιοπιστία μας. Με κατηγόρησαν για καθαίρεση δύο φορές και με απήγγειλαν κατηγορίες (5 φορές!) ΓΙΑ ΤΟ ΤΙΠΟΤΑ. Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΔΟΘΕΙ, ΤΩΡΑ”, έγραψε.

Η Χάλιγκαν θα κάνει τη “βρώμικη δουλειά” που αρνήθηκε ο Σίμπερτ

Η Λίντσεϊ Χάλιγκαν, σήμερα ειδική βοηθός του Τραμπ και μέλος της ομάδας που τον εκπροσώπησε στις αστικές υποθέσεις μετά την έρευνα στο Μαρ-α-Λάγκο για απόρρητα έγγραφα, ορίζεται να καλύψει το κενό που αφήνει ο Έρικ Σίμπερτ.

Ο Σίμπερτ, ο οποίος επέβλεπε την έρευνα σε βάρος της γενικής εισαγγελέως της Νέας Υόρκης, Λετίτια Τζέιμς, παραιτήθηκε την Παρασκευή (19/9), λίγες ώρες αφότου ο Τραμπ δήλωσε δημόσια ότι τον θέλει εκτός.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο πρόεδρος είχε εκφράσει τη δυσαρέσκειά του για τον δικηγόρο, επειδή δεν είχαν απαγγελθεί κατηγορίες για υποτιθέμενη απάτη σε στεγαστικά δάνεια κατά της Τζέιμς. Το γραφείο του χειριζόταν και δεύτερη έρευνα που στοχοποιεί τον Τζέιμς Κόμεϊ —συνδεδεμένη με την παλαιότερη έρευνα του FBI για την καμπάνια του 2016.

Και στις δύο υποθέσεις, ο Σίμπερτ είχε κρίνει πως τα διαθέσιμα στοιχεία δεν επαρκούσαν για άσκηση διώξεων.

Τι σημαίνει η αλλαγή αυτή για την Μπόντι

Ο Τραμπ έχει στηρίξει αταλάντευτα την Παμέλα Μπόντι επί μήνες, παρά την κριτική από μέρος της βάσης του για τη διαχείριση των αρχείων Έπσταϊν και τις πρόσφατες αναφορές της σε διώξεις «λόγου μίσους» μετά τη δολοφονία του ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ.

Όμως η αιχμηρή σημερινή κριτική του, μέσω της ανάρτησής του στο Truth Social, δείχνει ότι η υπομονή του ίσως εξαντλείται.

Σημειώνεται πάντως ότι δεν είναι σαφές αν η Χάλιγκαν θα αναλάβει καθήκοντα αρχικά σε υπηρεσιακή βάση έως την ψηφοφορία επιβεβαίωσης στη Γερουσία.

Πριν από την ανακοίνωση, η δικηγόρος του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Μέρι «Μάγκι» Κλίαρι, η οποία είχε δηλώσει ότι στοχοποιήθηκε από την κυβέρνηση Μπάιντεν λόγω των συντηρητικών πεποιθήσεων της, ενημέρωσε μέσω email συναδέλφους ότι επιλέχθηκε αιφνιδίως για τη θέση, σύμφωνα με μήνυμα που είδε το Reuters.