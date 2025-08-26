Ο Τραμπ εμφανίστηκε ξανά με μελανιά στο χέρι του – Τι αναφέρει ο Λευκός Οίκος

Ανησυχία προκαλούν νέες φωτογραφίες που αποκαλύπτουν μια μεγάλη μελανιά στο δεξί χέρι του Ντόναλντ Τραμπ, την οποία προσπαθεί να καλύψει.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε τη Δευτέρα με μια μεγάλη μελανιά στο πίσω μέρος του δεξιού του χεριού, ενώ υπέγραφε εκτελεστικά διατάγματα στο Οβάλ Γραφείο.

Καθισμένος στο γραφείο Resolute, ο Τραμπ φαινόταν να προσπαθεί να καλύψει το σημάδι τοποθετώντας το αριστερό του χέρι από πάνω, καθώς μιλούσε με τους δημοσιογράφους. Το περασμένο Σαββατοκύριακο, είχε παρατηρηθεί επίσης ότι φορούσε μέικ-απ στο ίδιο σημείο.

AP Jacquelyn Martin

Ωστόσο, σε αρκετές στιγμές της συνέντευξης Τύπου τη Δευτέρα, οι δημοσιογράφοι διέκριναν καθαρά το εκτεταμένο σημάδι στο πίσω μέρος του χεριού του. Παράλληλα, ήταν ορατό και κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον Νοτιοκορεάτη πρόεδρο, Λι Τζε Μιούνγκ, στον Λευκό Οίκο.

AP Alex Brandon

AP Alex Brandon

Τους τελευταίους μήνες, ο Τραμπ έχει επανειλημμένα φωτογραφηθεί με σημάδια στο ίδιο σημείο, που κατά διαστήματα καλύπτει με μακιγιάζ.

Ο Λευκός Οίκος απέδωσε το μελάνιασμα στις συνεχείς χειραψίες αλλά και στη λήψη ασπιρίνης. Ο προσωπικός γιατρός του Τραμπ, Σον Μπαρμπαμπέλα, δήλωσε: «Αυτό είναι απόλυτα συμβατό με ήπιο ερεθισμό των μαλακών ιστών, λόγω των συχνών χειραψιών και της χρήσης ασπιρίνης, η οποία αποτελεί μέρος της προληπτικής καρδιαγγειακής αγωγής. Είναι μια γνωστή και ακίνδυνη παρενέργεια της θεραπείας με ασπιρίνη».

Παρόλα αυτά, η εξήγηση δεν ικανοποίησε πολλούς στο διαδίκτυο, όπου δεν λείπουν εικασίες ότι ο Τραμπ ίσως υποβάλλεται σε ενδοφλέβιες θεραπείες ή συχνές ιατρικές εξετάσεις, όπως αιμοληψίες. Ο ίδιος αποκάλυψε πρόσφατα ότι έχει διαγνωστεί με «χρόνια φλεβική ανεπάρκεια», μια πάθηση που προκαλεί πρήξιμο στα κάτω άκρα, καθώς οι φλέβες δυσκολεύονται να επιστρέψουν το αίμα προς την καρδιά.

Η Γραμματέας Τύπου, Καρολάιν Λέβιτ, ερωτηθείσα για το μακιγιάζ που κάλυπτε το σημάδι το Σαββατοκύριακο, απάντησε: «Ο πρόεδρος Τραμπ είναι άνθρωπος του λαού. Συναντά περισσότερους Αμερικανούς και τους σφίγγει το χέρι πιο συχνά από κάθε άλλο πρόεδρο στην ιστορία».

Ο Ρόνι Τζάκσον, που είχε διατελέσει γιατρός του Λευκού Οίκου, έχει δηλώσει ότι ο Τραμπ είναι «ο πιο υγιής πρόεδρος που γνώρισε ποτέ αυτό το έθνος».

Ωστόσο, η υγεία του παραμένει αντικείμενο συζήτησης και εικασιών, καθώς ο Τραμπ έχει κατηγορηθεί πολλές φορές ότι αρνείται να δώσει σαφείς πληροφορίες για την κατάστασή του ή ότι παρουσιάζει διαστρεβλωμένη εικόνα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν η περίοδος της πρώτης του λοίμωξης από Covid-19 το 2020, όταν η σοβαρότητα της κατάστασής του υποβαθμίστηκε, αλλά αργότερα αποκαλύφθηκε ότι είχε χρειαστεί νοσηλεία καθώς είχε εμφανίσει χαμηλά επίπεδα οξυγόνου στο αίμα, υψηλό πυρετό και πνευμονικά προβλήματα.

Παρά τις φήμες γύρω από την υγεία του, ο Τραμπ εξακολουθεί να επιτίθεται στον Τζο Μπάιντεν, ισχυριζόμενος ότι ο πολιτικός του αντίπαλος είναι ακατάλληλος για την προεδρία και ότι αποκρύπτει σοβαρά προβλήματα υγείας από τον αμερικανικό λαό.