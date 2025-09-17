Ο Τζέρι Γκρίνφιλντ παραιτείται με αιχμές από τη “Ben & Jerry’s”

Ο συνιδρυτής της Ben & Jerry’s ανακοίνωσε την παραίτησή του μετά από διαφωνία με την Unilever, κατηγορώντας την για φίμωση σε κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα.

Την αιφνίδια παραίτησή του από την “Ben & Jerry’s” έκανε γνωστή ο Τζέρι Γκρίνφιλντ, ένας εκ των ιδρυτών της εταιρείας, 47 χρόνια μετά τη δημιουργία της.

Σύμφωνα με ανάρτηση του συνιδρυτή της εταιρίας, Μπεν Κόεν, η απόφαση του Γκρίνφιλντ ήρθε ύστερα από διαφωνία του με τον βρετανικό όμιλο Unilever καθώς, σύμφωνα με τον ίδιο “περιορίζει την ικανότητα της Ben & Jerry’s να εκφράζεται δημόσια για κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα, κάτι που έγινε συνώνυμο με την ταυτότητα της μάρκας”.

Ο Κόεν δημοσίευσε μια δήλωση του Γκρίνφιλντ, στην οποία αναφέρει ότι η απόφαση να παραιτηθεί ήταν “μία από τις πιο δύσκολες και επώδυνες αποφάσεις” που έχει πάρει στη ζωή του.

“Με μεγάλη μου θλίψη, αποφάσισα ότι δεν μπορώ πλέον -με καθαρή συνείδηση- και μετά από 47 χρόνια, να παραμείνω υπάλληλος της Ben & Jerry’s“, πρόσθεσε.

Ο Γκρίνφιλντ και ο Κόεν είχαν πουλήσει την εταιρεία παγωτού που είχε την έδρα της στο Βερμόντ στην Unilever το 2000, και, σύμφωνα με τον Γκρίνφιλντ, είχαν εξασφαλίσει την “ανεξαρτησία να ακολουθήσουν τις αξίες τους”. Ωστόσο, η σχέση της Ben & Jerry’s με την Unilever, έχει φθίνει με την πάροδο των ετών.

Η εταιρεία Magnum Ice Cream, η οποία αποσχίζεται από την Unilever, δήλωσε ότι έχει προσπαθήσει να συνεργαστεί με τους συνιδρυτές της Ben & Jerry’s.

“Διαφωνούμε με την άποψή του και έχουμε προσπαθήσει να εμπλέξουμε και τους δύο συνιδρυτές σε μια εποικοδομητική συζήτηση για το πώς να ενισχύσουμε τη θέση της Ben & Jerry’s, η οποία βασίζεται σε ισχυρές αξίες στον κόσμο”, ανέφερε εκπρόσωπος της Magnum.

Από τις εντάσεις στο “διαζύγιο”

Οι εντάσεις μεταξύ της Ben & Jerry’s και της Unilever κλιμακώθηκαν το 2021, όταν η εταιρεία αποφάσισε να σταματήσει τις πωλήσεις της στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, δηλώνοντας ότι αυτό είναι ασύμβατο με τις αξίες της κοινωνικά ευαίσθητης μάρκας. Η απόφαση αυτή προκάλεσε την αντίδραση του Ισραήλ και πυροδότησε μια σύγκρουση με την Unilever για την ανεξαρτησία της μάρκας.

Το περασμένο έτος, η Ben & Jerry’s κατέθεσε αγωγή κατά της Unilever, κατηγορώντας τη μητρική εταιρεία ότι περιόρισε τις δημόσιες δηλώσεις της για να υποστηρίξει τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες και τις αποφάσεις για τον τερματισμό της στρατιωτικής βοήθειας προς το Ισραήλ.

Τον Ιανουάριο, η εταιρεία παγωτού ισχυρίστηκε ότι η Unilever “απαγόρευσε μονομερώς” ανάρτηση που αναφερόταν σε αμβλώσεις, κλιματική αλλαγή και καθολική υγειονομική περίθαλψη, επειδή ανέφερε τον Ντόναλντ Τραμπ.

Τον Μάρτιο, η Ben & Jerry’s κατηγόρησε την Unilever ότι παραβίασε τη συμφωνία συγχώνευσης, απομακρύνοντας τον τότε CEO της, Ντέιβιντ Στίβερ, λόγω των δημόσιων σχολίων της μάρκας για προοδευτικά θέματα.

Η Unilever αρνήθηκε όλους τους ισχυρισμούς της Ben & Jerry’s.

“Για περισσότερα από είκοσι χρόνια υπό την ιδιοκτησία τους, η Ben & Jerry’s στάθηκε και μίλησε υπέρ της ειρήνης, της δικαιοσύνης και των ανθρώπινων δικαιωμάτων, όχι ως αφηρημένες έννοιες, αλλά σε σχέση με πραγματικά γεγονότα που συνέβαιναν στον κόσμο μας”, έγραψε ο Γκρίνφιλντ. “Είναι βαθιά απογοητευτικό να καταλήγω στο συμπέρασμα ότι αυτή η ανεξαρτησία, η οποία ήταν η βάση της πώλησής μας στην Unilever, έχει χαθεί”.

Την περασμένη εβδομάδα, οι Γκρίνφιλντ και Κόεν έγραψαν ανοιχτή επιστολή προς το διοικητικό συμβούλιο της Magnum Ice Cream Company, ζητώντας η εταιρεία να αποσχιστεί και να λειτουργήσει ανεξάρτητα, μετά από πολλές διαφωνίες τα τελευταία χρόνια για τις απόψεις της σε διάφορα ζητήματα, όπως η κριτική για τις πολιτικές του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και ο πόλεμος του Ισραήλ στη Γάζα.

Σε απάντηση, η Unilever δήλωσε ότι η Ben & Jerry’s είναι “περήφανο μέλος” της Magnum Ice Cream Company και δεν είναι προς πώληση.

Αν και κανένας από τους δύο συνιδρυτές δεν κατείχε επίσημο ρόλο στην εταιρεία τα τελευταία χρόνια, και οι δύο συνέχισαν να υπηρετούν ως πρεσβευτές της μάρκας. Βοηθούσαν στην προώθηση νέων γεύσεων και ανοίγματος καταστημάτων, ενώ έκαναν περιστασιακές εμφανίσεις για να εκπαιδεύσουν το προσωπικό.

“Η υπεράσπιση των αξιών της δικαιοσύνης, της ισότητας και της κοινής ανθρωπιάς δεν υπήρξε ποτέ πιο σημαντική, και όμως η Ben & Jerry’s έχει φιμωθεί, παραμεριστεί για να μην ενοχληθούν οι ισχυροί“, δήλωσε ο Γκρίνφιλντ στην ανακοίνωση. “Και αυτό συμβαίνει σε μια εποχή που η σημερινή κυβέρνηση της χώρας μας επιτίθεται στα πολιτικά δικαιώματα, τα δικαιώματα ψήφου των μεταναστών, των γυναικών και της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας”.