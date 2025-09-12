Oι Αυστραλοί ενέκριναν το πρώτο εμβόλιο κατά των χλαμυδίων για κοάλα

Ο πληθυσμός των κοάλα έχει μειωθεί στην Αυστραλία κατά 50% την τελευταία 20ετια. Ένας από τους λόγους είναι τα χλαμύδια.

Τα χλαμύδια είναι σεξουαλικά μεταδιδόμενη ασθένεια, που οφείλεται σε μικροοργανισμούς που λέγονται chlamydia και προσβάλλουν το ουρογεννητικό σύστημα.

Μπορούν να προκαλέσουν λοιμώξεις στα μάτια -έως και τύφλωση, εάν δεν αντιμετωπιστεί-, το αναπνευστικό -έως πνευμονία ή βρογχίτιδα-, υπογονιμότητα, χρόνιο πυελικό πόνο και αντιδραστική αρθρίτιδα, μεταξύ άλλων.

Στην αγορά, θα βρεις εμβόλια για την αντιμετώπιση τους.

Δεν είμαστε ωστόσο, τα μόνα ζώα που βασανιζόμαστε από αυτό το αφροδίσιο νόσημα. Τα ίδια με εμάς τραβούν και άλλα είδη. Για αυτό και υπάρχουν εμβόλια για τις γάτες, τα πρόβατα και τα κατσίκια.

Στη λίστα προστέθηκαν και τα κοάλα, με τους Αυστραλούς να εγκρίνουν το πρώτο μονοδοσικό εμβόλιο, για την ανάπτυξη του οποίου χρειάστηκαν πάνω από 10 χρόνια.

Οι μισοί θάνατοι των κοάλα οφείλονται σε χλαμύδια

Μέχρι τώρα, η μόνη διαθέσιμη θεραπεία για τα κοάλα που είχαν μολυνθεί με χλαμύδια ήταν τα αντιβιοτικά, αλλά αυτά μπορούν να δυσκολέψουν την πέψη της τροφής από τα κοάλα, οδηγώντας σε πείνα και μερικές φορές ακόμη και θάνατο.

Tο εμβόλιο ήταν απαραίτητο, ώστε να μειώσει τη θνησιμότητα, αιτία των μισών θανάτων των κοάλα, με τον πληθυσμό τους να έχει μειωθεί κατά 50% την τελευταία 20ετια. Από το 2022 έχουν χαρακτηριστεί ως “απειλούμενο είδος” στο Κουίνσλαντ, τη Νέα Νότια Ουαλία και την πρωτεύουσα της Αυστραλίας.

Ο Πίτερ Τιμς, καθηγητής μικροβιολογίας στο University of the Sunshine Coast και επικεφαλής της μελέτης που έδωσε το εμβόλιο, εξήγησε στο NBC News πως «ορισμένες μεμονωμένες αποικίες πλησιάζουν όλο και περισσότερο στην τοπική εξαφάνιση κάθε μέρα», διευκρινίζοντας πως τα κοάλα κολλούν χλαμύδια μέσω της σωματικής επαφής, αλλά και από τον σάκο μολυσμένης μητέρας.

Πριν κυκλοφορήσει, ελέγχθηκε σε περισσότερα από 500 κοάλα σε οκτώ δοκιμές.

Διαπιστώθηκε πως μειώνει την πιθανότητα εμφάνισης συμπτωμάτων κατά την αναπαραγωγική ηλικία και τη θνησιμότητα από την ασθένεια -σε άγριους πληθυσμούς-, κατά τουλάχιστον 65%.

Σύμφωνα με τον Σάμιουελ Φίλιπς, μοριακό μικροβιολόγο και ανώτερο ερευνητή στο Πανεπιστήμιο του Sunshine Coast και εκ των ερευνητών του εμβολίου, ότι το εμβόλιο προσφέρει τρία επίπεδα προστασίας: μείωση της λοίμωξης, πρόληψη της εξέλιξης σε κλινική νόσο και, σε ορισμένες περιπτώσεις, αντιστροφή των υπαρχόντων συμπτωμάτων.

Οπότε, τα συμπαθή ζωάκια θα είναι πια προστατευμένα.