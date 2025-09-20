Οι φωνές δύο γιατρών Χωρίς Σύνορα από τη Γάζα: “Αυτή είναι η χειρότερη περίοδος που έχουμε ζήσει”

Βίντεο με τη μαρτυρία δύο γιατρών από την οργάνωση Γιατροί Χωρίς Σύνορα για την κατάσταση που επικρατεί στη Γάζα.

Σχεδόν δύο χρόνια από την έναρξη των συγκρούσεων, η κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας δεν αποτελεί απλώς μια ανθρωπιστική κρίση. Πρόκειται για τη συστηματική καταστροφή ενός λαού.

Ο Fayez και η Wesam είναι δύο γιατροί που εργάζονται σε κλινική των Γιατρών Χωρίς Σύνορα στην πόλη της Γάζας. Στις αρχές Σεπτεμβρίου, περιέγραψαν μέσα από ένα βίντεο την καθημερινότητά τους εν μέσω της εντεινόμενης ισραηλινής επίθεσης στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας. «Βλέπουμε τους ασθενείς να πεθαίνουν σιγά-σιγά και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα για αυτούς. Δυστυχώς, δεν μπορούμε να τους φροντίσουμε όλους. Το ιατρικό μας προσωπικό δεν μπορεί να αντιμετωπίσει έναν τόσο μεγάλο αριθμό ασθενών».

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία του Υπουργείου Υγείας, πάνω από 64.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ανάμεσά τους 20.000 παιδιά. Ο πραγματικός αριθμός των θυμάτων πιθανώς είναι πολύ υψηλότερος, καθώς χιλιάδες παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα ερείπια.

Δεν υπάρχει κανένα ασφαλές καταφύγιο στη Γάζα. Παρά το γεγονός ότι οι υγειονομικές δομές τελούν υπό καθεστώς προστασίας βάσει του διεθνούς δικαίου, τα νοσοκομεία έχουν επανειλημμένα βομβαρδιστεί και οι ιατρικές εγκαταστάσεις έχουν γίνει στόχοι επιθέσεων. Σήμερα, κανένα νοσοκομείο δεν λειτουργεί πλήρως· όσα εξακολουθούν να παρέχουν κάποια υπηρεσία είναι υπερφορτωμένα και αντιμετωπίζουν σοβαρή έλλειψη ιατρικών προμηθειών.

Οι απώλειες στον υγειονομικό τομέα είναι τραγικές: Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα αυτή την εβδομάδα θρηνούν το 13ο μέλος τους που σκοτώνεται στη Γάζα. Ο Hussein Alnajjar ήταν νοσηλευτής και στις 16 Σεπτεμβρίου υπέκυψε στα τραύματά του έπειτα από ρίψη βόμβας σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή κοντά στη σκηνή του. Ήταν πατέρας τριών μικρών παιδιών και ανυπομονούσε να δει τον αδελφό του, τον οποίο στήριζε οικονομικά, να αποφοιτεί από την ιατρική σχολή της Αιγύπτου.