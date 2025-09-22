Οργή στην Αυστραλία για τη διακοπή δικτύου που στοίχισε ζωές

Στο στόχαστρο βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες ο τηλεπικοινωνιακός κολοσσός Optus στην Αυστραλία, μετά από μπλακ άουτ που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον τρεις ανθρώπους. Δεν μπορούσαν να καλέσουν τον αριθμό έκτακτης ανάγκης.

Σφοδρές αντιδράσεις και οργή έχει προκαλέσει στην Αυστραλία το πολύωρο μπλακ άουτ στο δίκτυο της τηλεπικοινωνιακής εταιρείας Optus, το οποίο φέρεται να σχετίζεται με τον θάνατο τουλάχιστον τριών ανθρώπων.

Αυστραλοί αξιωματούχοι υποσχέθηκαν ότι ο τηλεπικοινωνιακός κολοσσός θα αντιμετωπίσει “σημαντικές συνέπειες“, εξαιτίας του περιστατικού που σημειώθηκε την περασμένη εβδομάδα και άφησε εκατοντάδες πολίτες σε περισσότερες από τις μισές περιοχές της χώρας χωρίς δυνατότητα επικοινωνίας με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, για περίπου 13 ώρες.

Η Optus, ένας από τους δύο μεγαλύτερους παρόχους τηλεπικοινωνιών στην Αυστραλία, επιβεβαίωσε τους θανάτους τριών ανθρώπων, με τον διευθύνων σύμβουλο να ζητά “συγγνώμη” από τις οικογένειες των θυμάτων αλλά και το κοινό, κάνοντας λόγο για μια “απολύτως απαράδεκτη” βλάβη.

Η εταιρεία βρίσκεται στο στόχαστρο σκληρής κριτικής για τον τρόπο που χειρίστηκε με καθυστέρηση το περιστατικό – το δεύτερο σοβαρό μπλακ άουτ της μέσα σε δύο χρόνια – ενώ ήδη έχει ξεκινήσει έρευνα από τη ρυθμιστική αρχή επικοινωνιών της χώρας.

Παρά τη σοβαρότητα της κατάστασης, η Optus χρειάστηκε 40 ώρες για να ενημερώσει το κοινό, ενώ δεν ειδοποίησε τις ρυθμιστικές αρχές πριν επιλυθεί το πρόβλημα, σε αντίθεση με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα, σύμφωνα με την Αρχή Επικοινωνιών και Μέσων της Αυστραλίας (ACMA).

Σε συνέντευξη Τύπου την Παρασκευή, ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Στίβεν Ρου, απέδωσε τη διακοπή σε τεχνικό σφάλμα που εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια αναβάθμισης του δικτύου. Τόνισε ότι μετά την αποκατάσταση των υπηρεσιών επιβεβαιώθηκε ο θάνατος τριών ανθρώπων, ανάμεσά τους και ενός βρέφους – αν και η αστυνομία εκτιμά πως στην περίπτωση αυτή η βλάβη δεν σχετίζεται με την απώλεια. Οι αρχές της Δυτικής Αυστραλίας πάντως κάνουν λόγο και για τέταρτο θύμα, του οποίου η κλήση στο “triple-0” (σ.σ. ο εθνικός αριθμός έκτακτης ανάγκης της Αυστραλίας) δεν ολοκληρώθηκε.

Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, ο Ρου παραδέχτηκε ότι η εταιρεία αγνοούσε την έκταση του προβλήματος για 13 ώρες, παρά τις συνεχείς αναφορές πελατών. “Θέλω να επαναλάβω τη βαθιά μου λύπη για τον τραγικό χαμό τεσσάρων ανθρώπων που δεν μπόρεσαν να καλέσουν τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης τη στιγμή που το χρειάζονταν”, ανέφερε την Κυριακή, προσθέτοντας: “Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι λαμβάνονται και θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να μην επαναληφθεί κάτι τέτοιο”.

Σε μια σειρά ενημερώσεων κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, ο κ. Ρου δήλωσε ότι η εταιρεία δεν είχε γνώση του συμβάντος για 13 ώρες. Πολλοί πελάτες προσπάθησαν να ενημερώσουν την εταιρεία ότι το δίκτυό της δεν λειτουργούσε, αλλά οι καταγγελίες δεν προωθήθηκαν ούτε αντιμετωπίστηκαν «όπως θα έπρεπε», είπε.

Εκπρόσωπος της Αρχής Επικοινωνιών και Μέσων της Αυστραλίας εξέφρασε τη βαθιά ανησυχία του για την κατάσταση, τονίζοντας πως “οι Αυστραλοί πρέπει να μπορούν να επικοινωνούν με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης όποτε χρειάζονται βοήθεια. Αυτή είναι η πιο θεμελιώδης ευθύνη που έχει κάθε πάροχος τηλεπικοινωνιών απέναντι στο κοινό”.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Optus βρίσκεται αντιμέτωπη με κατηγορίες: το 2023 η Αρχή είχε εντοπίσει πως 2.145 πολίτες δεν είχαν πρόσβαση στο Triple Zero (000) κατά τη διάρκεια αντίστοιχης διακοπής, ενώ δεν έγιναν ούτε οι προβλεπόμενοι έλεγχοι σε 369 άτομα που επηρεάστηκαν. Για τις παραλείψεις αυτές η εταιρεία τιμωρήθηκε με πρόστιμα άνω των 12 εκατ. αυστραλιανών δολαρίων (περίπου 8 εκατ. δολάρια ΗΠΑ).

Η υπουργός Επικοινωνιών Ανίκα Γουέλς, σχολιάζοντας το περιστατικό τη Δευτέρα, υπογράμμισε ότι οι πάροχοι τηλεπικοινωνιών “δεν έχουν καμία δικαιολογία” για την αποτυχία των κλήσεων έκτακτης ανάγκης και ανέφερε πως μίλησε προσωπικά με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Optus, Στίβεν Ρου, με τον πρωθυπουργό να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο παραίτησής του. “Εξέφρασα την απίστευτη απογοήτευσή μου που βρισκόμαστε ξανά εδώ τόσο γρήγορα – ή που βρισκόμαστε εδώ ξανά, γενικά”, σημείωσε η ίδια, προσθέτοντας ότι η εταιρεία “επέβαλε μια τεράστια αποτυχία στον αυστραλιανό λαό” και θα αντιμετωπίσει “σοβαρές συνέπειες”.

Οι έρευνες βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη, με τον Ρου να δεσμεύεται ότι θα ενημερώνει καθημερινά το κοινό όσο προκύπτουν νέα στοιχεία.