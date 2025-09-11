Ουάσινγκτον: Απειλή βόμβας στα γραφεία του Δημοκρατικού Κόμματος

Συναγερμός έχει σημάνει για απειλή βόμβας στα κεντρικά γραφεία του Δημοκρατικού Κόμματος στην Ουάσιγκτον.

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές των ΗΠΑ, οι οποίες ερευνούν απειλή βόμβας στα κεντρικά γραφεία του Δημοκρατικού Κόμματος (DNC) στην Ουάσιγκτον.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Sky News, οι αστυνομικές δυνάμεις διεξάγουν ενδελεχείς ελέγχους στο κτίριο, χωρίς, ωστόσο, να έχουν εντοπιστεί εκρηκτικά μέχρι στιγμής.

Άμεσα εκδόθηκε ειδοποίηση προς το προσωπικό, καλώντας τους να αποφύγουν την περιοχή. Η ανακοίνωση αναφέρει: «Η Αστυνομία του Καπιτωλίου ανταποκρίνεται σε περιστατικό στα κεντρικά γραφεία του Εθνικού Δημοκρατικού Κομιτάτου (DNC)».

«Για λόγους αυξημένης προσοχής, η Αστυνομία του Καπιτωλίου πραγματοποιεί έλεγχο του εσωτερικού του κτιρίου», αναφέρει εκπρόσωπος του DNC. «Όπως έχει δηλώσει ο πρόεδρος του DNC, Κεν Μάρτιν, η πολιτική βία σε κάθε μορφή δεν έχει θέση στη χώρα μας. Είμαστε ευγνώμονες στην Αστυνομία του Καπιτωλίου και στην ασφάλεια του κτιρίου του DNC για την ταχεία και επαγγελματική αντίδρασή τους».