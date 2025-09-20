Πακιστάν: Οργή για εκπομπή γνωριμιών πριν καν βγει στον “αέρα”

Πριν καν προλάβει να προβληθεί το πρώτο επεισόδιο και μάλιστα μέσω YouTube, το νέο dating show “Lazawal Ishq” έχει συγκεντρώσει αρνητικά σχόλια και οργισμένες αντιδράσεις.

Σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει στο Πακιστάν ένα νέο dating show με πρότυπο το reality σχέσεων “Love Island”, στο οποίο συμμετέχουν Πακιστανοί διαγωνιζόμενοι, παρά το γεγονός ότι δεν έχει προβληθεί ακόμη κανένα επεισόδιο και η σειρά είναι διαθέσιμη μόνο στο YouTube.

Η ρυθμιστική αρχή ραδιοτηλεόρασης της χώρας δήλωσε το Σάββατο ότι δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις καταγγελίες του κοινού, καθώς δεν έχει καμία αρμοδιότητα επί της πλατφόρμας streaming.

Η σειρά, με τίτλο Lazawal Ishq (Αιώνια Αγάπη), παρουσιάζεται από την Πακιστανή ηθοποιό Αyesha Omar και έχει γυριστεί στην Κωνσταντινούπολη. Είναι προσαρμογή του τουρκικού format “Aşk Adası” και θυμίζει το διεθνές franchise του “Love Island”, όπου τέσσερις Πακιστανοί άνδρες και γυναίκες ζουν σε μία πολυτελή βίλα και κάθε τους αλληλεπίδραση καταγράφεται από τις τηλεοπτικές κάμερες.

Την περασμένη εβδομάδα, η Ομάρ δημοσίευσε ένα teaser στο οποίο φαίνεται να κάνει βόλτα στον Βόσπορο πριν καλωσορίσει τους συμμετέχοντες στη βίλα. Το promo όμως προκάλεσε γρήγορα αντιδράσεις και συγκέντρωσε αρνητική κριτική, με τους επικριτές να χαρακτηρίζουν το format “αντισλαμικό” και να το κατηγορούν ότι αντιγράφει τη δυτική κουλτούρα.

Ο εκπρόσωπος της Πακιστανικής Ρυθμιστικής Αρχής Ηλεκτρονικών ΜΜΕ, Muhammad Tahir, δήλωσε το Σάββατο ότι το πρόγραμμα Lazawal Ishq δεν προβάλλεται ούτε από τα παραδοσιακά ΜΜΕ, ούτε από κανάλι τηλεόρασης με άδεια από την αρχή.

“Δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητά μας”, δήλωσε ο Tahir στο Associated Press. “Δεν ρυθμίζουμε το YouTube, και αυτό το περιεχόμενο δεν προέρχεται από κανάλι τηλεόρασης. Το ευρύ κοινό δεν γνωρίζει ότι το YouTube είναι εκτός του ρυθμιστικού μας πεδίου”.

Η παρουσιάστρια του προγράμματος, Αyesha Omar, ανέφερε στο περιοδικό Fashion Times του Πακιστάν την περασμένη εβδομάδα ότι το πρότζεκτ αποτελεί “πρώτο του είδους του για τους Πακιστανούς και τους Ουρντού-ομιλούντες θεατές”.

Εξήγησε ότι η σειρά θα περιλαμβάνει “αγάπη, σύνδεση και ανταγωνισμό”, με το κοινό να παρακολουθεί “κάθε σπίθα, κάθε καβγά και κάθε αυθεντική σύνδεση”. Κατά τη διάρκεια των 100 επεισοδίων, οι οκτώ συμμετέχοντες θα ανταγωνίζονται σε προκλήσεις και θα σχηματίζουν συμμαχίες, μέχρι να αναδειχθεί ένα ζευγάρι νικητής.

Το Lazawal Ishq προγραμματίζεται να κάνει πρεμιέρα στο YouTube στις 29 Σεπτεμβρίου.