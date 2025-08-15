Πακιστάν: Στους 200 οι νεκροί τις τελευταίες 24 ώρες από τους φονικούς μουσώνες

Τους 500 ξεπερνούν οι νεκροί από την έναρξη της περιόδου των μουσώνων στο Πακιστάν, με τις Αρχές να εκδίδουν νέες προειδοποιήσεις

Οι καταρρακτώδεις βροχές που πλήττουν το βόρειο Πακιστάν έχουν σκοτώσει τουλάχιστον 194 ανθρώπους σε 24 ώρες, σύμφωνα με τον τελευταίο προσωρινό απολογισμό που ανακοίνωσαν οι αρχές σήμερα, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών από την έναρξη της περιόδου των μουσώνων στα τέλη Ιουνίου σε περισσότερους από 500.

Τουλάχιστον 180 θάνατοι έχουν καταγραφεί μόνο στην ορεινή επαρχία Χιμπέρ-Παχτούνκουα, η οποία συνορεύει με το Αφγανιστάν, σύμφωνα με την επαρχιακή Αρχή Διαχείρισης Καταστροφών.

Εννέα άλλοι άνθρωποι σκοτώθηκαν στο υπό πακιστανική διοίκηση Κασμίρ, ενώ πέντε έχασαν τη ζωή τους στην τουριστική περιοχή Γκιλγκίτ-Μπαλτιστάν.

Local residents look damaged cars trapped in a mud following flash flooding due to heavy rains at a neighbourhood of Mingora, the main town of Swat Valley, northwestern Pakistan, Friday, Aug. 15, 2025. (AP Photo/Naveed Ali)

Συνεχίζονται οι ισχυρές βροχοπτώσεις

Οι μετεωρολόγοι προέβλεψαν περισσότερες ισχυρές βροχές και πλημμύρες στην περιοχή.

Η υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών του Πακιστάν εξέδωσε νέα προειδοποίηση για πλημμύρες από έκρηξη παγετώδους λίμνης στα βόρεια, προειδοποιώντας τους ταξιδιώτες να αποφεύγουν τις πληγείσες περιοχές, όπως αναφέρει το Euronews.

Οι ξαφνικές, έντονες βροχοπτώσεις σε μικρές εκτάσεις, γνωστές ως νεροποντές, είναι όλο και πιο συχνές στις περιοχές των Ιμαλαΐων της Ινδίας και στις βόρειες περιοχές του Πακιστάν, οι οποίες είναι επιρρεπείς σε ξαφνικές πλημμύρες και κατολισθήσεις.

AP

Οι νεροποντές έχουν τη δυνατότητα να προκαλέσουν χάος, προκαλώντας έντονες πλημμύρες και κατολισθήσεις, επηρεάζοντας χιλιάδες ανθρώπους στις ορεινές περιοχές.

Οι ειδικοί λένε ότι οι νεροποντές έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια εν μέρει λόγω της κλιματικής αλλαγής, ενώ οι ζημιές από τις καταιγίδες έχουν επίσης αυξηθεί λόγω της απρογραμμάτιστης ανάπτυξης στις ορεινές περιοχές.

Μια μελέτη που δημοσιεύθηκε αυτή την εβδομάδα από το World Weather Attribution, ένα δίκτυο διεθνών επιστημόνων, διαπίστωσε ότι οι βροχοπτώσεις στο Πακιστάν από τις 24 Ιουνίου έως τις 23 Ιουλίου ήταν κατά 10% έως 15% βαρύτερες λόγω της υπερθέρμανσης του πλανήτη.

Το 2022, η χειρότερη περίοδος μουσώνων που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα σκότωσε περισσότερους από 1.700 ανθρώπους και προκάλεσε ζημιές ύψους 34,2 δισεκατομμυρίων ευρώ.