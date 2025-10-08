Πέθανε σε ηλικία 89 ετών η Τζόαν Μπένετ Κένεντι, η πρώτη σύζυγος του γερουσιαστή Τεντ Κένεντι. Η ζωή της.

Σε ηλικία 89 ετών πέθανε η Τζόαν Μπένετ Κένεντι, η πρώτη σύζυγος του Γερουσιαστή Τεντ Κένεντι.

Σύμφωνα με το PEOPLE Τζόαν Μπένετ Κένεντι πέθανε ήρεμα, στον ύπνο της, στο σπίτι της στη Βοστώνη, νωρίς το πρωί της 8ης Οκτωβρίου, όπως επιβεβαίωσε το. Ήταν 89 ετών.

Η Τζόαν Κένεντι (αριστερά) και ο γιος της, Γερουσιαστής της Πολιτείας του Κονέκτικατ Τεντ Κένεντι Τζούνιορ, (AP Photo/Steven Senne)

Η Τζόαν, ταλαντούχα πιανίστρια με μεταπτυχιακό στην εκπαίδευση, χώρισε από τον Τεντ το 1983, αλλά συνέχισε να είναι γνωστή ως η πολύπαθη σύζυγος του νεότερου γιου της οικογένειας Κένεντι, με τον οποίο ήταν παντρεμένη επί 22 χρόνια.

Γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη στις 2 Σεπτεμβρίου 1936 και μεγάλωσε στα προάστια, σε μία ρωμαιοκαθολική οικογένεια.

Γνώρισε τον Τεντ το 1957, όταν η μεγαλύτερη αδελφή του, η Τζιν Κένεντι, τους σύστησε. Η Τζόαν και η Τζιν ήταν τότε φοιτήτριες στο Manhattanville College.

Μέσα σε ένα χρόνο αρραβωνιάστηκαν. Αν και τόσο η Τζόαν όσο και ο Τεντ εξέφρασαν επιφυλάξεις για τον γάμο τους, ο πατέρας του Τεντ, ο ισχυρός πατριάρχης Τζο Κένεντι, επέμεινε να γίνει ο γάμος.

Παντρεύτηκαν στις 29 Νοεμβρίου 1958 στο Bronxville της Νέας Υόρκης, το μικρό προάστιο όπου μεγάλωσε η Τζόαν. Με τον Τεντ απέκτησαν τρία παιδιά: την Κάρα, τον Τεντ Τζούνιορ και τον Πάτρικ.

Η Κάρα, η οποία διαγνώστηκε με καρκίνο του πνεύμονα το 2002, πέθανε από καρδιακή προσβολή το 2011. Ο Τεντ Τζούνιορ, δικηγόρος και πρώην μέλος της Γερουσίας της Πολιτείας του Κονέκτικατ, εμφάνισε καρκίνο των οστών σε ηλικία 12 ετών και ακρωτηριάστηκε στο δεξί πόδι. Ο Πάτρικ υπηρέτησε ως βουλευτής στο Ρόουντ Άιλαντ για 16 χρόνια και είναι υπέρμαχος της ψυχικής υγείας.

Ο δύσκολος γάμος με τον Κένεντι

Η Τζόαν Κένεντι και ο τότε σύζυγός της, Γερουσιαστής Έντουαρντ Κένεντι (AP Photo/File)

Ο γάμος της Τζόαν και του Τεντ Κένεντι ήταν γεμάτος δυσκολίες.

Τον Ιούλιο του 1969, το αυτοκίνητο του Τεντ έπεσε από μια γέφυρα στο Τσαπακουίντικ, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η επιβάτιδά του, Μέρι Τζο Κοπέκνι, που παγιδεύτηκε μέσα στο αυτοκίνητο. Η Τζόαν παραβρέθηκε στην κηδεία της Κοπέκνι μαζί με τον Τεντ. Τρεις ημέρες αργότερα, βρισκόταν ξανά στο πλευρό του όταν δήλωσε ένοχος για εγκατάλειψη σκηνής ατυχήματος.

Η Τζόαν υπέστη πολλές ταπεινώσεις τα επόμενα χρόνια, καθώς ιστορίες για εξωσυζυγικές σχέσεις του Τεντ και το πρόβλημά του με το αλκοόλ γίνονταν πρωτοσέλιδα. Ήρεμη και συγκρατημένη, η Τζόαν δεν ταίριαζε πάντα με το “προφίλ” της οικογένειας Κένεντι και κάποτε είχε δηλώσει στο PEOPLE ότι η Τζάκι Κένεντι τής είχε προτείνει να βρίσκει παρηγοριά στο πιάνο, όπως έκανε εκείνη με τη ζωγραφική.

Η Τζόαν Κένεντι και ο τότε σύζυγός της, Γερουσιαστής Έντουαρντ Κένεντι (AP Photo/Suzanne Vlamis)

Αργότερα παραδέχθηκε ότι άρχισε να πίνει υπερβολικά για να αντέξει τις αμέτρητες δυσκολίες και τις δοκιμασίες της ζωής της. «Κάποιες φορές έπινα για να νιώσω λιγότερο σφιγμένη, να χαλαρώσω σε κοινωνικές εκδηλώσεις», είχε πει στο PEOPLE το 1978. «Άλλες φορές έπινα για να ξεχάσω τη δυστυχία, να πνίξω τη λύπη μου».

Η Τζόαν αγκάλιασε το δωδεκαβήματο πρόγραμμα των Ανώνυμων Αλκοολικών και ήταν ειλικρινής σχετικά με τον αγώνα της. «Το να μείνεις νηφάλιος είναι δύσκολο», είχε πει στο PEOPLE το 1979, πίνοντας μια τζιτζιμπίρα διαίτης. «Αλλά είμαι νηφάλια σήμερα, και αυτό είναι που μετράει. Δουλεύω την ανάρρωσή μου μέρα με τη μέρα».

Αν και χώρισαν το 1978, δεν πήραν διαζύγιο μέχρι μετά την αποτυχημένη προεδρική εκστρατεία του Τεντ το 1980. Ανακοίνωσαν τα σχέδιά τους για διαζύγιο το 1981 και το διαζύγιο οριστικοποιήθηκε το 1983. Δεν ξαναπαντρεύτηκε ποτέ.

Στα τελευταία χρόνια της ζωής της, οι αγώνες της για να παραμείνει νηφάλια βρέθηκαν ξανά στο επίκεντρο της δημοσιότητας, με πολλά περιστατικά οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ. Αφού της διορίστηκε δικαστικός κηδεμόνας στις αρχές της δεκαετίας του 2000, όταν ο αλκοολισμός της έφτασε στο αποκορύφωμα, η Τζόαν έζησε ήσυχα στη Βοστώνη και έμεινε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.