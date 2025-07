Πέθανε σε ηλικία 54 ετών ο ηθοποιός Μάλκολμ-Τζαμάλ Γουόρνερ

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 54 ο ηθοποιός Μάλκολμ-Τζαμάλ Γουόρνερ, που έγινε ευρέως γνωστός για τον ρόλο του στην τηλεοπτική σειρά «The Cosby Show» τη δεκαετία του 1980.

Ο Γουόρνερ πνίγηκε την ώρα που κολυμπούσε, στη διάρκεια οικογενειακών διακοπών στην Κόστα Ρίκα, όπως μεταδίδει το περιοδικό People.

Σύμφωνα με το IMDb, η πρώτη τηλεοπτική εμφάνιση του Malcolm-Jamal Warner καταγράφηκε το 1982 στη σειρά Matt Houston. Η καθοριστική στιγμή για την καριέρα του ήρθε όταν επιλέχθηκε προσωπικά από τον Μπιλ Κόσμπι για τον ρόλο του Theo Huxtable στην εμβληματική κωμική σειρά The Cosby Show, ενσαρκώνοντας τον γιο του Dr. Heathcliff και της Clair Huxtable (Φελίσια Ρασάντ). Εμφανίστηκε σχεδόν σε όλα τα επεισόδια της σειράς, που προβλήθηκε επί οκτώ σεζόν.

Η πορεία του στις τηλεοπτικές κωμωδίες συνεχίστηκε με το Malcolm & Eddie, δίπλα στον Έντι Γκρίφιν, ενώ ταυτόχρονα χάρισε τη φωνή του στον χαρακτήρα του Παραγωγού στη σειρά κινουμένων σχεδίων The Magic School Bus. Πρωταγωνίστησε επίσης σε σειρές όπως Listen Up, Jeremiah, Reed Between the Lines και The Resident.

Στη μακρόχρονη καριέρα του, συμμετείχε ως guest σε πλήθος δημοφιλών σειρών, όπως Community, American Horror Story, Suits, Sneaky Pete, 9-1-1 και Alert: Missing Persons Unit.

Τον Ιούνιο του 2024, ο Warner λάνσαρε επίσης το podcast Not All Hood μαζί με την Candace O. Kelley και τον Weusi Baraka. Το podcast «φωτίζει την εξέλιξη, τη δύναμη και τη χαρά του να είσαι ριζωμένος σε πολλαπλές εκδοχές της Μαύρης Αμερικής», όπως αναφέρεται στην επίσημη περιγραφή του.