Πυροβολισμοί σε εγκαταστάσεις της ICE στο Ντάλας – Ένας νεκρός και 2 τραυματίες

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και δύο άτομα τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν στο γραφείο της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων του Ντάλας. Νεκρός ο δράστης.

Ένας άνθρωπος υπέκυψε τα τραύματά του και δύο τραυματίστηκαν σε περιστατικό με πυροβολισμούς που σημειώθηκε σήμερα, Τετάρτη (24/9) σε γραφείο της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) στο Ντάλας, όπως μεταδίδει το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters, που επικαλείται τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Η αστυνομία ανταποκρίθηκε στην κλήση για το περιστατικό περίπου στις 7:30 το πρωί, τοπική ώρα.

Η Υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, Κρίστι Νόεμ, δήλωσε σε ανάρτησή της στο X ότι υπήρξαν πολλοί τραυματισμοί και ότι ο δράστης βρέθηκε νεκρός από αυτοτραυματισμό με πυροβολισμό. Σύμφωνα με το τοπικό κανάλι ABC WFAA, ο δράστης εντοπίστηκε νεκρός στην οροφή ενός κτιρίου κοντά στο σημείο του περιστατικού.

Ο προσωρινός διευθυντής του ICE, Τοντ Λάιονς, δήλωσε στο CNN ότι τα πρώτα στοιχεία υποδεικνύουν ότι επρόκειτο για έναν πιθανό ελεύθερο σκοπευτή.

Ορισμένα μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι οι τραυματίες βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση. Εκπρόσωπος της ICE δεν απάντησε άμεσα σε αιτήματα του Reuters, ενώ η αστυνομία του Ντάλας δεν παρείχε σχόλια σχετικά με το περιστατικό.