Πολωνία: Εξουδετερώθηκε drone πάνω από κυβερνητικά κτίρια, αποκάλυψε ο Τουσκ

Η Πολωνία εξουδετέρωσε drone πάνω από κυβερνητικά κτίρια. Δύο Λευκορώσοι πολίτες συνελήφθησαν.

Η Κρατική Υπηρεσία Προστασίας της Πολωνίας (SOP) ανακοίνωσε ότι εξουδετέρωσε drone που πετούσε πάνω από στρατηγικές τοποθεσίες, όπως η οδός Παρκόβα και το προεδρικό μέγαρο Μπελβεντέρ.

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ, ενημέρωσε για το περιστατικό μέσω της πλατφόρμας Χ.

Δύο πολίτες από τη Λευκορωσία συνελήφθησαν για το συμβάν, ενώ οι αρχές ερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η παραβίαση.

Το επεισόδιο έρχεται σε μια περίοδο αυξημένων εντάσεων στην περιοχή, μετά από τις πρόσφατες παραβιάσεις εναέριου χώρου από ρωσικά drones.