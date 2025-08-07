Πώς ένα πουλί και ένα ψάρι προκάλεσαν πυρκαγιά

Μπορεί ένα ουρανοκατέβατο ψάρι να προκαλέσει μία πυρκαγιά; Στον Καναδά μπορεί.

Ακούγεται σαν κακόγουστο αστείο, ωστόσο αυτό ακριβώς συνέβη: Ένα ψάρι που έπεσε από ψηλά και προσγειώθηκε σε καλώδιο ρεύματος, φαίνεται να ήταν η αιτία για την εκδήλωση πυρκαγιάς κοντά στο Ashcroft, μία καναδική πόλη 1.500 κατοίκων.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των προκαταρκτικών ερευνών, το περιστατικό σημειώθηκε στις 30 Ιουλίου, περίπου 6 χιλιόμετρα νότια του Ashcroft, στη Βρετανική Κολομβία, όταν ένα ψάρι φαίνεται να προκάλεσε βραχυκύκλωμα, το οποίο στη συνέχεια πυροδότησε φωτιά, με αποτέλεσμα την εκδήλωση πυρκαγιάς.

Η φωτιά επεκτάθηκε γρήγορα καίγοντας μία έκταση 60 επί 90 μέτρων, αλλά σβήστηκε γρήγορα χάρη στους ευνοϊκούς ανέμους και την άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Έκπληκτες οι αρχές αντιλήφθηκαν πως η αιτία της φωτιάς ήταν ένα ψάρι!

Σε ανάρτησή της στο Facebook, η πυροσβεστική υπηρεσία ανέφερε: “Το ψάρι έπεσε πάνω σε ένα ηλεκτροφόρο καλώδιο από έναν ψαραετό, προκαλώντας σπινθήρες – και μαζί με το ψάρι- έπεσαν στο ξερό χορτάρι από κάτω, προκαλώντας τη φωτιά. Υποψιαζόμαστε ότι το μέγεθος του ψαριού και η ζέστη της ημέρας προκάλεσαν την εξάντληση του πουλιού, το οποίο έριξε το θήραμά του”. Μάλιστα, δεν δίστασαν να δώσουν και μία χιουμοριστική νότα στο θέμα αναφέροντας πως το πουλί “ίσως απλά είχε κουραστεί από το ωμό ψάρι και ήθελε να το δοκιμάσει ψητό”.

Mπορεί όμως να συμβεί κάτι τέτοιο;

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Bild, ένα ηλεκτροφόρο καλώδιο περνά ακριβώς πάνω από το σημείο της πυρκαγιάς κοντά στην καναδική πόλη Ashcroft. Το πλησιέστερο ποτάμι απέχει περίπου 3 χιλιόμετρα. Οι ψαραετοί είναι γνωστό ότι ρίχνουν τη λεία τους όταν νιώσουν κούραση ή απειλή. Και τα φρέσκα ψάρια, λόγω της υψηλής περιεκτικότητας σε νερό και άλατα, είναι εξαιρετικά αγώγιμα. Αν ένα τέτοιο ψάρι άγγιξε ταυτόχρονα δύο καλώδια, θα μπορούσε πράγματι να προκαλέσει βραχυκύκλωμα και σπινθήρες — και συνεπώς να βάλει φωτιά στη ξηρή βλάστηση από κάτω.

Μάλιστα, αυτή δεν είναι καν η πρώτη φορά!

Στις 12 Αυγούστου 2023, ένα ψάρι έπεσε πάνω σε μετασχηματιστή στο Sayreville του Νιου Τζέρσεϊ. Το αποτέλεσμα ήταν διακοπή ρεύματος σε 2.100 νοικοκυριά.