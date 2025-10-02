Υποσχέσεις για άμεση αντίδραση της Ρωσίας εάν η Ευρώπη προκαλέσει έδωσε από το Σότσι ο Ρώσος πρόεδρος. Τι είπε για τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις σχέσεις με τις ΗΠΑ.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν μίλησε την Πέμπτη στο Φόρουμ του Valdai Discussion Club στο Σότσι, κατηγορώντας τις κυβερνήσεις της Ευρώπης για το κλίμα “υστερίας” που επικρατεί σχετικά με τη Ρωσία και την πιθανότητα πολέμου με το ΝΑΤΟ.

Ο Ρώσος πρόεδρος επιτέθηκε ευθέως στους κυβερνώντες της ενωμένης Ευρώπης, οι οποίοι “συνεχίζουν να ενισχύουν την υστερία. Φαίνεται ότι ο πόλεμος με τους Ρώσους είναι σχεδόν προ των πυλών. Επαναλαμβάνουν αυτή την ανοησία, αυτό το μάντρα, ξανά και ξανά. … Δεν μπορούν να πιστέψουν αυτό που λένε, ότι η Ρωσία θα επιτεθεί στο ΝΑΤΟ; … Είτε είναι απίστευτα ανίκανοι, αν το πιστεύουν πραγματικά, γιατί είναι αδύνατο να πιστέψει κανείς αυτές τις ανοησίες, είτε είναι απλά ανέντιμοι”.

Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν, αναφέρθηκε στη στρατιωτική ενίσχυση της Ευρώπης, τονίζοντας την ανάγκη για απάντηση από τη Ρωσία, υπογραμμίζοντας την αδυναμία της χώρας του να αγνοήσει την κατάσταση για λόγους εθνικής ασφάλειας.

“Δεν μπορούμε απλώς να αγνοήσουμε αυτό που συμβαίνει. Δεν έχουμε το δικαίωμα να το κάνουμε για λόγους δικής μας ασφάλειας. Επαναλαμβάνω, για την άμυνα και την ασφάλειά μας. Επομένως, παρακολουθούμε στενά την κλιμάκωση της στρατιωτικοποίησης στην Ευρώπη“, δήλωσε στη συνέχεια ο Πούτιν.

“Είναι απλά κενά λόγια ή ήρθε ο καιρός να λάβουμε αντίμετρα; Η Γερμανία, για παράδειγμα, λέει ότι ο γερμανικός στρατός πρέπει να είναι ο πιο ισχυρός στην Ευρώπη. Ωραία. Ακούμε προσεκτικά, κατανοώντας τι εννοούν. Νομίζω ότι κανείς δεν αμφιβάλλει ότι τέτοιες ενέργειες θα αναγκάσουν τη Ρωσία να αντιδράσει, και τα αντίμετρα της Ρωσίας δεν θα αργήσουν να έρθουν. Μου φαίνεται ότι η απάντηση σε αυτές τις απειλές θα είναι, για να το θέσω ήπια, πολύ πειστική”.

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για τις χώρες που προσπάθησαν να βρουν λύση στον πόλεμο στην Ουκρανία, επισημαίνοντας ότι η ευθύνη για την κλιμάκωση της σύγκρουσης βαραίνει μια μικρή μερίδα χωρών στην Ευρώπη.

“Είμαστε ευγνώμονες σε όλες τις χώρες που κατέβαλαν ειλικρινείς προσπάθειες για να βρουν μια διέξοδο από αυτή την κατάσταση τα τελευταία χρόνια. Ανάμεσά τους οι εταίροι μας: οι χώρες της ομάδας BRICS, η Λευκορωσία και επίσης, παρεμπιπτόντως, η Βόρεια Κορέα, ολόκληρος ο αραβικός κόσμος, κυρίως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, μαζί με πολλές άλλες χώρες”, ανέφερε ο Πούτιν.

“Δυστυχώς, δεν έχει καταστεί δυνατόν να σταματήσει η σύγκρουση, αλλά η ευθύνη για αυτό δεν ανήκει στην πλειονότητα των χωρών, αλλά σε μια μειονότητα στην Ευρώπη που συνεχώς κλιμακώνει την ένταση”, πρόσθεσε.

Όσον αφορά τις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Πούτιν ανέφερε ότι, παρά τις διαφωνίες, οι χώρες πρέπει να βρουν τρόπους επίλυσης αυτών των διαφορών με ειρηνικά μέσα.

“Οι χώρες μας, όπως γνωρίζουμε, έχουν πολλές διαφωνίες. Οι απόψεις μας για πολλά παγκόσμια θέματα συγκρούονται. Αυτό είναι φυσιολογικό για τόσο μεγάλες δυνάμεις. Το πιο σημαντικό είναι πώς να λύσουμε αυτές τις διαφωνίες και σε ποιο βαθμό μπορούν να λυθούν ειρηνικά”, δήλωσε.

“Η παρούσα διοίκηση του Λευκού Οίκου εκφράζει τα συμφέροντα και τις επιθυμίες της με άμεσο και ειλικρινή τρόπο, αλλά χωρίς περιττή υποκρισία”, τόνισε ο Ρώσος πρόεδρος και πρόσθεσε: “Βλέπουμε ότι η αμερικανική κυβέρνηση καθοδηγείται κυρίως από τα δικά της συμφέροντα, όπως τα αντιλαμβάνεται. Νομίζω ότι αυτή είναι μια λογική προσέγγιση. Αλλά και η Ρωσία, αν μου επιτρέπεται, διατηρεί το δικαίωμα να καθοδηγείται από τα εθνικά της συμφέροντα. Ένα από τα οποία, παρεμπιπτόντως, είναι η αποκατάσταση πλήρων σχέσεων με τις ΗΠΑ”.