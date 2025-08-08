Πριν τα μανιτάρια, η Αυστραλή είχε ήδη προσπαθήσει να δηλητηριάσει τον πρώην της

Επανειλημμένες απόπειρες δηλητηρίασης σε βάθος ετών καταγγέλλει ότι υπέστη ο πρώην σύζυγος της Έριν Πάτερσον, η οποία έχει ήδη καταδικαστεί για τριπλή ανθρωποκτονία. Σοκάρουν οι νέες αποκαλύψεις.

Η καταδικασμένη για τριπλή ανθρωποκτονία Έριν Πάτερσον φέρεται να προσπάθησε επανειλημμένα να δηλητηριάσει τον σύζυγό της, ακόμη και με μπισκότα που ισχυρίστηκε ότι είχε ψήσει η κόρη τους, σύμφωνα με όσα ακούστηκαν στο δικαστήριο.

Η 50χρονη Αυστραλή καταδικάστηκε τον περασμένο μήνα για τη δολοφονία τριών συγγενών της και την απόπειρα δολοφονίας ενός τέταρτου, μέσω ενός μοσχαρίσιου Γουέλινγκτον (beef Wellington) που περιείχε δηλητηριώδη μανιτάρια.

Αρχικά, η Πάτερσον είχε κατηγορηθεί και για τρεις απόπειρες ανθρωποκτονίας κατά του πρώην συζύγου της, Σάιμον Πάτερσον, αλλά οι κατηγορίες αυτές αποσύρθηκαν λίγο πριν ξεκινήσει η δίκη.

Οι λεπτομέρειες αυτών των κατηγοριών -τις οποίες η ίδια αρνείται- είχαν κρατηθεί μυστικές για να προστατευθεί η αμεροληψία της δίκης, αλλά τώρα δημοσιοποιούνται για πρώτη φορά.

Το γεύμα που έγινε στις 29 Ιουλίου 2023 αποδείχθηκε μοιραίο: Ο Ντον Πάτερσον (70 ετών) και η σύζυγός του Γκέιλ Πάτερσον (70), γονείς του Σάιμον, καθώς και η αδελφή της Γκέιλ, Χέδερ Γουίλκινσον (66), πέθαναν στο νοσοκομείο μέσα σε λίγες ημέρες.

Ο Ιαν Γουίλκινσον, τοπικός πάστορας και σύζυγος της Χέδερ, επιβίωσε έπειτα από πολυήμερη νοσηλεία.

Ο ίδιος ο Σάιμον Πάτερσον είχε προσκληθεί στο γεύμα, αλλά αποφάσισε να μην πάει σε αυτό την τελευταία στιγμή, γεγονός που, όπως αποδείχθηκε, του έσωσε τη ζωή.

Πολυετής “εκστρατεία” δηλητηρίασης;

Κατά τη διάρκεια προκαταρκτικών ακροάσεων, ο Σάιμον Πάτερσον περιέγραψε μια μακροχρόνια προσπάθεια δηλητηρίασής του με αλλοιωμένες τροφές, η οποία τον είχε οδηγήσει πολλές φορές στο νοσοκομείο.

Σε μία από αυτές τις περιπτώσεις, είχε αρρωστήσει τόσο σοβαρά ώστε βρέθηκε σε κώμα για εβδομάδες, με τους γιατρούς να ζητούν από την οικογένειά του να τον αποχαιρετήσει δύο φορές.

Ο Σάιμον κατέθεσε ότι πίστευε πως η Πάτερσον είχε προσπαθήσει να τον δηλητηριάσει με κάρι, σάντουιτς, μακαρονάδα μπολονέζ, ακόμη και με σοκολατένια μπισκότα που εκείνη του είπε πως είχε φτιάξει η κόρη τους.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία του, άρχισε να κρατάει σημειώσεις όταν παρατήρησε ότι αρρώσταινε κάθε φορά που έτρωγε κάτι από εκείνη.

Ο Σάιμον είχε μοιραστεί τις υποψίες του με μερικούς συγγενείς, ανάμεσά τους και τον πατέρα του, Ντον Πάτερσον, καθώς και με έναν γενικό γιατρό, χωρίς να προβεί σε καταγγελία.

«Νόμιζε ότι μόνο εκείνος βρισκόταν σε κίνδυνο», κατέθεσε η Ρουθ Ντιμπουά, κόρη της Χέδερ και του Ιαν Γουίλκινσον, κατά την ακρόαση. «Ήταν συντετριμμένος που δεν είχε προειδοποιήσει νωρίτερα την οικογένειά μας πίστευε ότι οι άλλοι ήταν ασφαλείς.»

Όταν οι γονείς του αρρώστησαν βαριά, ο Σάιμον τους συγκέντρωσε στο παρεκκλήσι του νοσοκομείου και τους είπε ότι υποψιαζόταν εδώ και χρόνια ότι η πρώην σύζυγός του προσπαθούσε να τον σκοτώσει.

Ενδείξεις χρήσης δηλητηρίων και περίεργες επισκέψεις στη χωματερή

Η αστυνομία πιστεύει ότι δηλητήριο για αρουραίους μπορεί να χρησιμοποιήθηκε τουλάχιστον μία φορά, ενώ κατά τις προκαταρκτικές ακροάσεις αναφέρθηκε ότι είχε βρεθεί αρχείο στον υπολογιστή της Πάτερσον με πληροφορίες για τη συγκεκριμένη τοξίνη.

Επίσης, έγινε γνωστό ότι η Πάτερσον επισκέφθηκε τη χωματερή το απόγευμα της ίδιας μέρας που έγινε το γεύμα, αν και δεν έχει διευκρινιστεί αν και τι ακριβώς πέταξε.

Λίγες μέρες αργότερα, πέταξε εκεί και μια συσκευή αποξήρανσης τροφίμων, την οποία είχε χρησιμοποιήσει για την προετοιμασία του φαγητού. Ωστόσο, ο δικαστής δεν επέτρεψε να ειπωθεί στο σώμα των ενόρκων για την πρώτη επίσκεψη στη χωματερή.

Ανάμεσα στα στοιχεία που τελικά δεν παρουσιάστηκαν στη δίκη, ήταν και μια ανάρτηση του 2020 σε ομάδα βοήθειας για δηλητήρια στο Facebook, όπου η Πάτερσον ανέφερε ότι η γάτα της είχε φάει μανιτάρια από κάτω από ένα δέντρο και έκανε εμετό, συνοδευόμενη μάλιστα από φωτογραφίες με μανιτάρια.

Η εισαγγελία όμως τόνισε ότι η Πάτερσον δεν είχε ποτέ γάτα, και παρουσίασε την ανάρτηση ως ένδειξη μακροχρόνιου ενδιαφέροντος για τις τοξικές ιδιότητες των μανιταριών.