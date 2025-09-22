Reuters: Οι ΗΠΑ εξετάζουν κυρώσεις κατά του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου

Σε μία πρωτοφανή κίνηση κλιμάκωσης φαίνεται πως σκέφτεται να προχωρήσει η κυβέρνηση Τραμπ, επιβάλλοντας κυρώσεις κατά του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου λόγω των ενταλμάτων σύλληψης Νετανιάχου – Γκαλάντ.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν το ενδεχόμενο να επιβάλουν κυρώσεις στο σύνολο του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ), ως αντίποινα στα εντάλματα σύλληψης κατά Νετανιάχου και Γκαλάντ, που είχε εκδώσει για εγκλήματα πολέμου, σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα του Reuters.

Όπως αναφέρεται, οι κυρώσεις ενδέχεται να γίνουν γνωστές ακόμα και αυτήν την εβδομάδα, θέτοντας σε κίνδυνο τις καθημερινές του λειτουργίες του δικαστηρίου.

Η Ουάσινγκτον έχει ήδη επιβάλει στοχευμένες κυρώσεις σε αρκετούς εισαγγελείς και δικαστές του ΔΠΔ, αλλά η συμπερίληψη του ίδιου του δικαστηρίου στη λίστα των κυρώσεων θα αποτελέσει σημαντική κλιμάκωση.

Σύμφωνα με έξι αξιόπιστες πηγές, οι οποίες μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας λόγω της ευαισθησίας του θέματος, η απόφαση για τις “κυρώσεις σε βάρος οργανισμών” αναμένεται σύντομα.

Μία πηγή ανέφερε ότι οι αξιωματούχοι του ΔΠΔ έχουν ήδη πραγματοποιήσει έκτακτες εσωτερικές συναντήσεις για να συζητήσουν τις επιπτώσεις των ενδεχόμενων κυρώσεων. Δύο άλλες πηγές ανέφεραν ότι πραγματοποιήθηκαν επίσης συναντήσεις διπλωματών από τα κράτη-μέλη του ΔΠΔ.

Αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι “εξετάζονται κυρώσεις σε οργανισμούς”, αλλά δεν διευκρίνισε πότε ενδέχεται να πραγματοποιηθεί η κίνηση αυτή.

Απειλή για την καθημερινή λειτουργία του ΔΠΔ

Οι κυρώσεις κατά του ΔΠΔ ως οργανισμού θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις βασικές λειτουργίες του δικαστηρίου, από την ικανότητά του να πληρώνει το προσωπικό του έως την πρόσβασή του σε τραπεζικούς λογαριασμούς και την καθημερινή χρήση λογισμικών γραφείου στους υπολογιστές του.

Για να περιορίσει τις πιθανές ζημιές, το προσωπικό του ΔΠΔ έλαβε τους μισθούς του για το υπόλοιπο του 2025 προκαταβολικά, όπως ανέφεραν τρεις πηγές, αν και δεν είναι η πρώτη φορά που το δικαστήριο πληρώνει μισθούς εκ των προτέρων ως προληπτικό μέτρο σε περίπτωση κυρώσεων.

Το ΔΠΔ αναζητά επίσης εναλλακτικούς προμηθευτές για τραπεζικές υπηρεσίες και λογισμικό, ανέφεραν τρεις πηγές.

Οι κατηγορίες κατά Ισραηλινών αξιωματούχων

Το ΔΠΔ, που εδρεύει στη Χάγη, έχει απαγγείλει κατηγορίες κατά του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου και του πρώην Υπουργού Άμυνας Γιόαβ Γκαλάντ, καθώς και μελών της Χαμάς, για “εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου“ που διαπράχθηκαν στη Γάζα.

Η Ουάσινγκτον έχει στοχεύσει ξανά αξιωματούχους του ΔΠΔ με κυρώσεις για τον ρόλο τους σε αυτές τις υποθέσεις, αλλά και σε μια ξεχωριστή έρευνα για εγκλήματα που διαπράχθηκαν στο Αφγανιστάν, η οποία αρχικά εξετάζε τις ενέργειες αμερικανικών στρατευμάτων.

Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι τον Φεβρουάριο του 2025, ο Λευκός Οίκος επέβαλε κυρώσεις στον κύριο εισαγγελέα του ΔΠΔ, Καρίμ Χαν, ο οποίος είχε ζητήσει την έκδοση ενταλμάτων σύλληψης για τους Νετανιάχου και Γκαλάντ. Ο Χαν βρίσκεται σε άδεια εν μέσω έρευνας για καταγγελίες σεξουαλικής παρενόχλησης, τις οποίες αρνείται.

Τρεις διπλωματικές πηγές ανέφεραν ότι ορισμένα από τα 125 κράτη-μέλη του ΔΠΔ θα προσπαθήσουν να αντισταθούν στις επιπλέον κυρώσεις των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη αυτήν την εβδομάδα.

Ωστόσο, όλες οι ενδείξεις δείχνουν ότι η Ουάσινγκτον θα εντείνει την επίθεσή της κατά του ΔΠΔ, σύμφωνα με τέσσερις διπλωμάτες από τη Χάγη και τη Νέα Υόρκη.

Η θέση της Ουάσινγκτον για το ΔΠΔ

Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Μαρκ Ρούμπιο, έχει χαρακτηρίσει το ΔΠΔ «απειλή για την εθνική ασφάλεια», λέγοντας ότι είναι «εργαλείο του πολέμου κατά του νόμου» ενάντια στις ΗΠΑ και τον σύμμαχό τους Ισραήλ.

Το ΔΠΔ ιδρύθηκε το 2002 με βάση μια συνθήκη που του παρέχει τη δικαιοδοσία να ασκεί διώξεις για γενοκτονία, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου, τα οποία είτε διαπράττονται από υπηκόους κράτους-μέλους είτε λαμβάνουν χώρα στο έδαφος κράτους-μέλους.

Το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι μέλη του ΔΠΔ, ενώ η Παλαιστίνη αναγνωρίζεται ως κράτος-μέλος και έχει αποφανθεί ότι του παρέχει δικαιοδοσία για ενέργειες στα παλαιστινιακά εδάφη. Το Ισραήλ και οι ΗΠΑ απορρίπτουν αυτή την απόφαση.