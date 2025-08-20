Ρωσία: Απαγόρευση εσόδου σε 21 άτομα που συνεργάζονται με βρετανικά MME

Η Ρωσία απαγόρευσε την είσοδο σε 21 άτομα που σχετίζονται με Βρετανικά Μέσα Ενημέρωσης, ισχυριζόμενη πως μετέδιδαν ψευδείς πληροφορίες εις βάρος της.

Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα ότι απαγορεύει την είσοδο στη χώρα 21 ατόμων τα οποία κατηγορεί ότι συνεργάζονται με “επιβλαβή βρετανικά μέσα ενημέρωσης” για να προωθήσουν αντιρωσικά αφηγήματα.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, Ο κατάλογος περιλαμβάνει δημοσιογράφους, εμπειρογνώμονες και μέλη ΜΚΟ.

Τα ονόματα του, προστέθηκαν σε εκείνα των πολλών εκατοντάδων άλλων δυτικών υπηκόων, τους οποίους η Ρωσία έχει βάλει σε “κατάλογο απαγόρευσης” από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.

Ταυτόχρονα, η Βρετανία σήμερα Τετάρτη (20/08), ανακοίνωσε την επιβολή νέων κυρώσεων στα δίκτυα κρυπτονομισμάτων τα οποία διαχειρίζεται η Ρωσία.