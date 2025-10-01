Ρωσία: Καταδικάστηκαν ερήμην ο συγγραφέας Ντμίτρι Μπίκοφ και η τραγουδίστρια της όπερας Μαρία Μακσάκοβα

Ποινές φυλάκισης 7 και 4,5 ετών επιβλήθηκαν στον Ρώσο συγγραφέα Ντμίτρι Μπίκοφ και την τραγουδίστρια της όπερας Μαρία Μακσάκοβα-Ίγκενμπεργκ αντίστοιχα. Γιατί κατηγορούνται.

Το Περιφερειακό Δικαστήριο Τσεριόμουσκινσκι της Μόσχας καταδίκασε ερήμην τον διάσημο συγγραφέα Ντμίτρι Μπίκοφ σε επτά χρόνια φυλάκισης για δημοσίευση “ψευδών ειδήσεων” για τον ρωσικό στρατό και αποφυγή των καθηκόντων του ως “ξένου πράκτορα”, έγραψε ο ρωσικός ιστότοπος ερευνητικής δημοσιογραφίας Mediazona.

Η εισαγγελία είχε ζητήσει προηγουμένως την ίδια ποινή για τον συγγραφέα. Στον Μπίκοφ απαγορεύτηκε επίσης να διαχειρίζεται ιστοσελίδες για τέσσερα χρόνια.

Η υπόθεση για τη διάδοση “ψευδών ειδήσεων” κατά του Μπίκοφ άνοιξε τον Απρίλιο. Αφορμή ήταν η συνέντευξή του στο κανάλι “Δημοφιλής πολιτική” στο You Tube τον Οκτώβριο του 2023, στην οποία σχολίασε τους ρωσικούς βομβαρδισμούς στο χωριό Γκρόζα στην περιοχή του Χαρκόβου που είχαν ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν 59 άνθρωποι.

Όπως επισημαίνει ο ιστότοπος, την καταγγελία κατά του συγγραφέα έκανε η βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Κρατική Δούμα Γιελένα Τσεκάν.

Σήμερα επίσης το δικαστήριο Πρεσνένσκι της Μόσχας καταδίκασε ερήμην την τραγουδίστρια της όπερας Μαρία Μακσάκοβα–Ίγκενμπεργκ σε τεσσεράμισι χρόνια φυλάκισης. Κρίθηκε ένοχη για έκκληση σε δραστηριότητες κατά της κρατικής ασφάλειας και για μη εκπλήρωση των καθηκόντων της ως “ξένη πράκτορας“, αναφέρει ο ρωσικός ιστότοπος Mediazona.

Η εισαγγελία είχε ζητήσει ποινή φυλάκισης πέντε ετών και δύο μηνών.

Η Μακσάκοβα υπήρξε σολίστ του θεάτρου Μαρίνσκι. Από το 2011 ήταν μέλος του κυβερνώντος κόμματος “Ενιαία Ρωσία” και βουλευτής της Κρατικής Δούμας (κάτω βουλή). Το 2016 ολοκληρώθηκε η βουλευτική της θητεία και το 2017 διεγράφη από το κόμμα “Ενιαία Ρωσία” επειδή είχε και άλλη υπηκοότητα. Σύμφωνα με ρωσικά μέσα είχε υπηκοότητα ρωσική, ουκρανική και γερμανική.

Το 2016 η Μακσάκοβα μαζί με τον σύζυγό της, πρώην βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ρωσικής Ομοσπονδίας Ντενίς Βορονένκοφ, μετοίκησε στο Κίεβο. Εναντίον του Βορονένκοφ η Ρωσία εξέδωσε διεθνές ένταλμα σύλληψης και αποφασίστηκε η ερήμην σύλληψή του. Τον Μάρτιο του 2017 δολοφονήθηκε στο κέντρο του Κιέβου.

Συνελήφθη στην Αγία Πετρούπολη και μεταφέρεται στην Μόσχα, ο αναπληρωτής πρόεδρος του κόμματος “Γιάμπλακο” (Μήλο), πρώην βουλευτής της Δούμας της Μόσχας Μαξίμ Κρουγκλόφ, εναντίον του οποίου ασκήθηκε ποινική δίωξη για διάδοση ψευδών ειδήσεων για τον ρωσικό στρατό, μεταδίδει ο ιστότοπος svoboda.org επικαλούμενος το κρατικό πρακτορείο TASS.

Η Ανακριτική Επιτροπή της Ρωσίας δεν αναφέρει ποια ήταν η αφορμή για τη δίωξή του. Σύμφωνα με τον ιστότοπο SOTAvision, αφορμή για την άσκηση ποινικής δίωξης εναντίον του ήταν η ανάρτηση για τα εγκλήματα του ρωσικού στρατού στην ουκρανική πόλη Μπούτσα, τον Απρίλιο του 2022.

Από την έναρξη της πλήρους κλίμακας ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία αρκετά μέλη του κόμματος “Γιάμπλακο” υπέστησαν διώξεις ή δέχθηκαν πιέσεις από τις αρχές. Ένας ακόμη αντιπρόεδρος του κόμματος, ο Λεβ Σλόσμπεργκ, κατηγορείται για δυσφήμιση του ρωσικού στρατού.