Ρωσική εκδοχή του ιρανικού drone Shahed κατέπεσε στην Πολωνία

Το αντικείμενο το οποίο προσγειώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας σε αγρό καλαμποκιού στην ανατολική Ουκρανία είναι μια ρωσική εκδοχή του ιρανικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους Shahed , δήλωσε στο Reuters ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Πολωνίας Πάουελ Βρόνσκι.

Η Ρωσία προκαλεί ξανά τις χώρες του ΝΑΤΟ, δήλωσε σήμερα ο Πολωνός υπουργός Άμυνας Βλαντισλάβ Κοσινιάκ – Καμίζ. «Για μια ακόμη φορά, έχουμε να κάνουμε με μία πρόκληση εκ μέρους της Ρωσικής Ομοσπονδίας, με ένα ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος. Βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη στιγμή, καθώς είναι σε εξέλιξη οι συζητήσεις για την ειρήνη (στην Ουκρανία)» δήλωσε ο ίδιος στους δημοσιογράφους.

Η Πολωνία βρίσκεται σε κατάσταση υψηλής επιφυλακής για αντικείμενα που εισέρχονται στον εναέριο χώρο της από τότε που ένας αδέσποτος ουκρανικός πύραυλος έπληξε το χωριό Πρζεβοντόφ της νότιας Πολωνίας το 2022, σκοτώνοντας δύο ανθρώπους.