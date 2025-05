Ρουμανία: Μαζική κυβερνοεπίθεση την ημέρα των εκλογών

Ρωσική ομάδα χάκερ επιτέθηκε σήμερα, Κυριακή (04/05), σε αρκετούς ιστότοπους της ρουμανικής κυβέρνησης και υποψηφίων για την προεδρία.

Μαζική κυβερνοεπίθεση εξαπέλυσε ρωσική ομάδα χάκερ σε ιστοσελίδες της ρουμανικής κυβέρνησης και υποψηφίων, ανήμερα των εκλογών για την ανάδειξη του νέου προέδρου της χώρας, όπως μεταδίδει το G4Media.

Την ευθύνη για την επίθεση ανέλαβε, μέσα από το κανάλι της στο Telegram, η ρωσόφιλη ομάδα DDOSIA/NoName057, γνωστή για την επιθετική της δραστηριότητα στον κυβερνοχώρο.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το POLITICO, στο στόχαστρο των χάκερς βρέθηκαν η ιστοσελίδα του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Ρουμανίας, την κύρια κυβερνητική πύλη, τον ιστότοπο του ρουμανικού υπουργείου Εξωτερικών και τους ιστότοπους τεσσάρων υποψηφίων για την προεδρία.

Μεταξύ των υποψηφίων που έγιναν στόχος χάκερ είναι ο Κριν Αντονέσκου (Crin Antonescu) υποψήφιος που υποστηρίζεται από τα κυβερνητικά κόμματα της Ρουμανίας, και ο Νίκουσορ Νταν (Nicușor Dan), δήμαρχος Βουκουρεστίου, ο οποίος διεκδικεί την προεδρία ως ανεξάρτητος.

Η Εθνική Διεύθυνση Κυβερνοασφάλειας της Ρουμανίας επιβεβαίωσε τα περιστατικά και έδωσε στη δημοσιότητα σχετική λίστα με τους στόχους της επίθεσης.

Οι χάκερ χρησιμοποίησαν τη μέθοδο DDoS (Distributed Denial of Service), δηλαδή μαζική επίθεση μέσω υπερφόρτωσης με διαδικτυακή κίνηση, με στόχο την εξάντληση των διακομιστών και τη διακοπή λειτουργίας των ιστοσελίδων.

Η Εθνική Διεύθυνση Κυβερνοασφάλειας της Ρουμανίας ανακοίνωσε ότι όλες οι ιστοσελίδες που στοχοποιήθηκαν λειτουργούσαν κανονικά έως τις 2 μ.μ. τοπική ώρα, ενώ θέλοντας να δώσουν μία πιο ευχάριστη νότα στο συμβάν, έκαναν μία αναφορά Πόλεμο των Άστρων, γράφοντας “May the Force be with you (Είθε η Δύναμη να είναι μαζί σας)”, σύμφωνα με ανάρτηση στο Facebook.

Η επίθεση σημειώθηκε τη μέρα που οι Ρουμάνοι πολίτες καλούνται στις κάλπες για τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών, μετά την ακύρωση του αρχικού γύρου πέρυσι από το Ανώτατο Δικαστήριο, λόγω ισχυρισμών για παράνομη προεκλογική εκστρατεία του νικητή εκείνης της αναμέτρησης, του ακροδεξιού Καλίν Γκεοργκέσκου (Călin Georgescu), καθώς και υπονοιών για ρωσική ανάμειξη.

Σύμφωνα με αποχαρακτηρισμένα έγγραφα των ρουμανικών μυστικών υπηρεσιών, κατά την ημέρα των εκλογών του περασμένου Νοεμβρίου και τις επόμενες, καταγράφηκαν πάνω από 85.000 κυβερνοεπιθέσεις στο εκλογικό πληροφοριακό σύστημα της χώρας.