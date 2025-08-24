Σεισμός 4,8 Ρίχτερ στη Δυτική Τουρκία

Το επίκεντρο του σεισμού εκτιμάται στα 55 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Μπαλίκεσιρ . Το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 7 χιλιόμετρα.

Σεισμός μεγέθους 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 21:58 το βράδυ της Κυριακής (24/08) στη δυτική Τουρκία.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο, το επίκεντρο του σεισμού εκτιμάται στα 55 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Μπαλίκεσιρ . Το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 7 χιλιόμετρα.

Δεκαέξι λεπτά αργότερα, σημειώθηκε νέα σεισμική δόνηση 4,5 Ρίχτερ στο ίδιο σχεδόν σημείο με επίκεντρο 58 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Μπαλίκεσιρ. Το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 11 χιλιόμετρα.