Σεισμός 6,9 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες: Ξεπερνούν τους 60 οι νεκροί – Σοκαριστικές εικόνες

Δεκάδες νεκρούς αφήνει πίσω του ο μεγάλος σεισμός των 6,9 βαθμών Ρίχτερ στις Φιλιππίνες, ωστόσο οι αρχές εκφράζουν φόβους για περισσότερους. Ακολούθησαν 379 μετασεισμοί.

Ανεβαίνει διαρκώς ο απολογισμός των νεκρών από τον φονικό σεισμό των 6,9 βαθμών που έπληξε τις κεντρικές Φιλιππίνες, ο οποίος έφτασε τους 69 το πρωί της Τετάρτης (1/10).

Ο αναπληρωτής διοικητής της πολιτικής προστασίας Ράφι Αλεξάντρο δήλωσε στη διάρκεια μιας ενημέρωσης ότι ο αριθμός παραμένει “ρευστός”, καθώς περισσότερες αναφορές φτάνουν από τους διασώστες.

«Λαμβάνουμε επιπλέον αναφορές για θύματα, οπότε η κατάσταση είναι πολύ ρευστή. Λαμβάνουμε αναφορές ότι τουλάχιστον 60 άτομα αναφέρονται ως νεκροί από αυτόν τον σεισμό», δήλωσε νωρίτερα ο Ραφαελίτο Αλέχαντρο, αναπληρωτής διοικητής του Γραφείου Πολιτικής Άμυνας της κυβέρνησης, σε δημοσιογράφους στη Μανίλα.

Ο σεισμός, που είχε ρηχό επίκεντρο, σημειώθηκε στις 9:59 μ.μ. της Τρίτης (30/09), κοντά στο βόρειο άκρο του νησιού, κοντά στο Μπόγο, μια πόλη με 90.000 κατοίκους, σύμφωνα με την Υπηρεσία Γεωλογικών Μελετών των ΗΠΑ (USGS).

Τα πρώτα θύματα αναφέρθηκαν από τοπικούς διασώστες στο Μπόγο, καθώς και στη γειτονική δημοτική περιοχή του Σαν Ρεμίτζιο.

Δραματικά πλάνα που κατέγραψαν κάτοικοι και διαδόθηκαν ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειξαν μια παλιά καθολική εκκλησία στο νησί Μπαντάγιαν, κοντά στη Σεμπού, με μια αλυσίδα λαμπτήρων που ταλαντεύονταν άγρια, λίγο πριν το καμπαναριό καταρρεύσει στην αυλή.

Τοπική τηλεόραση έδειξε αναβάτες που αναγκάστηκαν να κατέβουν από τις μοτοσυκλέτες τους και να κρατηθούν από τα κιγκλιδώματα για να σωθούν, καθώς μια γέφυρα στη Σεμπού ταρακουνιόταν βίαια.

Η επαρχιακή κυβέρνηση της Σεμπού εξέδωσε ανακοίνωση στην επίσημη σελίδα της στο Facebook, ζητώντας ιατρικούς εθελοντές για να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση των συνεπειών του σεισμού.

«Μπορεί να υπάρχουν άτομα παγιδευμένα κάτω από κατεστραμμένα κτίρια», δήλωσε ο τοπικός αξιωματούχος διάσωσης της επαρχίας, Γουίλσον Ράμος, στο AFP, αναφερόμενος στις προσπάθειες διάσωσης που βρίσκονται σε εξέλιξη στο Σαν Ρεμίτζιο και το Μπόγο.

Οι προσπάθειες διάσωσης τη νύχτα δυσχεράνθηκαν από το σκοτάδι καθώς και από τις μετασεισμικές δονήσεις, πρόσθεσε.

Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίστηκαν όλη τη νύχτα, ενώ το Ινστιτούτο Ηφαιστειολογίας και Σεισμολογίας των Φιλιππίνων ανέφερε ότι η περιοχή ταρακουνήθηκε από 379 μετασεισμούς, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Ο σεισμός προκάλεσε διακοπές ρεύματος, με αποτέλεσμα τις διακοπές στην ηλεκτροδότηση σε όλη τη Σεμπού και σε κοντινά κεντρικά νησιά, αν και η ηλεκτροδότηση αποκαταστάθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στη Σεμπού και σε άλλα τέσσερα μεγάλα κεντρικά νησιά, σύμφωνα με την Εθνική Εταιρεία Δικτύου των Φιλιππίνων σε ενημερωτική ανακοίνωση.