Σεισμός 7,1 Ρίχτερ κοντά στην Καμτσάτκα – Προειδοποίηση για τσουνάμι

Το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν 10 χιλιόμετρα σύμφωνα με το GFZ – Εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι.

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε κοντά στην ανατολική ακτή της χερσονήσου Καμτσάτκα στη ρωσική Άπω Ανατολή, σύμφωνα με το Ερευνητικό Κέντρο της Γερμανίας για τις Γεωεπιστήμες (GFZ).

Προειδοποίηση για τσουνάμι εκδόθηκε μετά από τον σεισμό, σύμφωνα με το αρμόδιο αμερικανικό κέντρο προειδοποίησης για τσουνάμι.

