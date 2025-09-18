Σεισμός 7,8 Ρίχτερ στην Καμτσάτκα της Ρωσίας – Προειδοποίηση για τσουνάμι

Ισχυρός σεισμός 7,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στην χερσόνησο Καμτσάτκα της Ρωσίας. Το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 10 χιλιόμετρα.

Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7,8 Ρίχτερ σημειώθηκε ανοιχτά της χερσονήσου της Καμτσάτκα στη Ρωσία, σύμφωνα με την Αμερικανική Γεωλογική Υπηρεσία (USGS).

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 10 χλμ. σύμφωνα με την USGS.

Παράλληλα, έχει εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι κυρίως για νησιά στην Αλάσκα.

Αξίζει τέλος να σημειωθεί πως πρόκειται για την τρίτη δόνηση πάνω από 7 Ρίχτερ μέσα σε λίγες εβδομάδες στην ευρύτερη περιοχή, η οποία είναι πάντως αραιοκατοικημένη.