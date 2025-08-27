Σφοδρή επίθεση Τραμπ σε Σόρος: Να διωχθεί με τον νόμο περί οργανωμένου εγκλήματος

Ο Ντόναλντ Τραμπ ζητά να κατηγορηθεί ο Τζορτζ Σόρος και ο γιος του για οργανωμένο έγκλημα. “Δεν θα αφήσουμε τους τρελούς να διαλύσουν την Αμερική”. Η οργισμένη ανάρτηση του προέδρου των ΗΠΑ.

Επίθεση κατά του Τζορτζ Σόρος εξαπέλυσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ζητώντας να κατηγορηθούν ο ίδιος και ο γιος του βάσει του νόμου περί οργανωμένου εγκλήματος και διαφθοράς (RICO).

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε ότι ο Σόρος και ο «υπέροχος ριζοσπάστης αριστερός γιος του» θα πρέπει να λογοδοτήσουν «για την υποστήριξή τους σε βίαιες διαμαρτυρίες και πολλά άλλα, σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες».

Παράλληλα, κατηγόρησε τον Σόρος και τους συνεργάτες του ότι «έχουν προκαλέσει μεγάλη ζημιά στη χώρα μας», κάνοντας αναφορά και στους «τρελούς φίλους του από τη Δυτική Ακτή».

Ο Αμερικανός πρόεδρος κατέληξε με προειδοποίηση: «Να είστε προσεκτικοί, σας παρακολουθούμε».

Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ:

«Ο Τζορτζ Σόρος και ο υπέροχος ριζοσπάστης αριστερός γιος του θα έπρεπε να κατηγορηθούν βάσει του RICO λόγω της υποστήριξής τους σε βίαιες διαμαρτυρίες και πολλά άλλα, σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Δεν θα επιτρέψουμε σε αυτούς τους τρελούς να διαλύσουν την Αμερική άλλο, χωρίς να της δώσουν ούτε μια ευκαιρία να “ΑΝΑΣΑΝΕΙ” και να είναι ΕΛΕΥΘΕΡΗ. Ο Σόρος και η ομάδα των ψυχοπαθών του έχουν προκαλέσει μεγάλη ζημιά στη χώρα μας! Αυτό περιλαμβάνει και τους τρελούς φίλους του από τη Δυτική Ακτή. Να είστε προσεκτικοί, σας παρακολουθούμε! Ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το ζήτημα!»

Ο 95χρονος Σόρος, αποτελεί εδώ και χρόνια έναν αποδιοπομπαίο τράγο για την ακροδεξιά στις Ηνωμένες Πολιτείες, λόγω της χρηματοδότησης προοδευτικών σκοπών αλλά και του Δημοκρατικού Κόμματος, γράφει το france24,

Ο ίδιος έχει κατηγορηθεί – χωρίς να υπάρχει κάποιο στοιχείο στο οποίο να βασίζονται αυτές οι κατηγορίες- ότι φέρει ευθύνη για τις προσφυγικές κρίσεις στα νότια σύνορα των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς και ότι υποκίνησε μαζικές διαδηλώσεις, όπως εκείνες ενάντια στην αστυνομική βία μετά τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ το 2020.

Ο Τζορτζ Σόρος άρχισε στην δεκαετία του 1980 την δημιουργία δικτύου ιδρυμάτων (Open society foundations” ή OSF) που επενδύει σε ολόκληρο τον κόσμο για την ενίσχυση πλειάδας σκοπών, από τις μεταρρυθμίσεις στην οικονομία και την δικαιοσύνη μέχρι τα δικαιώματα των μειονοτήτων και των προσφύγων και την ελευθερία της έκφρασης. Το 2023 ανακοίνωσε ότι θα παραδώσει τα ηνία, στον γιο του, Αλεξάντερ.

Στις εκλογές του 2024, ο Αλεξάντερ Σόρος υπήρξε ένθερμος υποστηρικτής της Κάμαλα Χάρις.

Λίγο πριν αποχωρήσει από το αξίωμά του, ο Τζο Μπάιντεν απένειμε στον Σόρος το Προεδρικό Μετάλλιο Ελευθερίας, αναγνωρίζοντας τη στήριξή του σε έργα που ενισχύουν τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την εκπαίδευση και τη κοινωνική δικαιοσύνη.