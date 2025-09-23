Συναγερμός για έκρηξη στο Όσλο – Εξουδετερώθηκε χειροβομβίδα

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της αστυνομίας στο κέντρο του Όσλο μετά από έκρηξη. Εντοπίστηκε χειροβομβίδα που δεν είχε πυροδοτηθεί. Μια σύλληψη.

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε στην οδό Πιλεστρέντ, στο κέντρο του Όσλο το βράδυ της Τρίτης (23/09), με τις αστυνομικές δυνάμεις να βρίσκονται σε συναγερμό.

Μετά την έκρηξη, η αστυνομία συνέλαβε ένα άτομο που εντοπίστηκε στην περιοχή.

Ο διοικητής της αστυνομίας, μιλώντας στο εθνικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο, ανέφερε ότι πραγματοποιήθηκε ελεγχόμενη εξουδετέρωση μιας δεύτερης χειροβομβίδας που εντοπίστηκε, η οποία δεν είχε πυροδοτηθεί. Η χειροβομβίδα εντοπίστηκε μετά την έκρηξη.

Η αστυνομία ζητά από τους κατοίκους της περιοχής να αποφεύγουν τα παράθυρα και όσους βρίσκονται στη γύρω περιοχή να μην προσεγγίσουν το σημείο.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, drones πετούν πάνω από την περιοχή. Η αστυνομία αναφέρει ότι προχώρησε σε αποκλεισμό μεγάλης περιοχής και αυτό θα επηρεάσει την κυκλοφορία, συμπεριλαμβανομένου του τραμ.