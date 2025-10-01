Συναγερμός στο αεροδρόμιο Χίθροου: Εκκενώθηκε πολυώροφο πάρκινγκ λόγω φωτιάς

Στο σημείο έσπευσαν τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα και περίπου 25 πυροσβέστες. Εκπρόσωπος του αεροδρομίου έκανε λόγο για μεμονωμένο περιστατικό.

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τετάρτης (01/10) στο αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου, όταν εκδηλώθηκε φωτιά σε όχημα στο πολυώροφο πάρκινγκ του Terminal 3.

Στο σημείο έσπευσαν τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα και περίπου 25 πυροσβέστες.

Άγνωστα παραμένουν τα αίτια της πυρκαγιάς. Τμήμα της Μ4, στο ρεύμα εξόδου από αεροδρόμιο, έκλεισε, ενώ έγινε εκτροπή δρομολογίων. Η φωτιά προκάλεσε συμφόρηση στους δρόμους, ενώ αρκετά λεωφορεία αναγκάστηκαν να σταματήσουν πριν το αεροδρόμιο.

Εκπρόσωπος του αεροδρομίου έκανε λόγο για μεμονωμένο περιστατικό.