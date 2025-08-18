Σοκάρει πρώην Ισραηλινός στρατηγός: “Να πεθάνουν 50 Παλαιστίνιοι για κάθε θύμα της 7ης Οκτωβρίου”

Σε ηχογραφήσεις που μετέδωσε το Channel 12, ο πρώην Ισραηλινός στρατηγός Αχάρον Χαλίβα δηλώνει πως για κάθε Ισραηλινό που σκοτώθηκε στις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου πρέπει να πεθαίνουν 50 Παλαιστίνιοι.

Με κυνισμό που σοκάρει, ο πρώην Ισραηλινός στρατηγός Αχάρον Χαλίβα ο οποίος ηγείτο της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών στις 7 Οκτωβρίου 2023 δήλωσε, σύμφωνα με ηχητικά ντοκουμέντα που μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο Channel 12 του Ισραήλ, πως για κάθε Ισραηλινό που σκοτώθηκε εκείνη την ημέρα, «πρέπει να πεθαίνουν 50 Παλαιστίνιοι» και ότι «δεν έχει πλέον σημασία αν πρόκειται για παιδιά».

Οι ακραίες αυτές δηλώσεις, συμπίπτουν με τις μαζικές διαδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα στο Ισραήλ, όπου πολίτες διαμαρτύρονται για τη συνέχιση του πολέμου και ζητούν τον άμεσο τερματισμό του ισραηλινού σφυροκοπήματος στη Γάζα, αναδεικνύοντας την αντίφαση ανάμεσα στη σφοδρότητα της επίσημης ρητορικής και την αυξανόμενη κούραση και απογοήτευση του Ισραηλινού λαού από την αέναη κλιμάκωση του πολέμου.

Όπως μεταδίδει ο Guardian, o Αχάρον Χαλίβα είπε ότι ο τραγικός απολογισμός των νεκρών στη Γάζα, υπολογίζοντας πως πρόκειται για περισσότερους από 50.000, ήταν «αναγκαίος» ως «μήνυμα στις μελλοντικές γενιές» των Παλαιστινίων.

«Χρειάζονται μια “Νάκμπα” κάθε τόσο για να αισθανθούν το τίμημα», πρόσθεσε, αναφερόμενος στη μαζική εκδίωξη περισσότερων από 700.000 Παλαιστινίων από τα σπίτια και τις γαίες τους μετά τη δημιουργία του κράτους του Ισραήλ το 1948. Νάκμπα σημαίνει «καταστροφή» στα αραβικά.

Μεγάλο μέρος της ισραηλινής ηγεσίας και των μέσων ενημέρωσης έχει υιοθετήσει μια ρητορική με γενοκτονικό χαρακτήρα για τους Παλαιστίνιους μετά τις επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου. Έχουν αποκαλέσει τους Παλαιστινίους «ανθρώπινα ζώα», ισχυριζόμενοι ότι «δεν υπάρχουν αθώοι» στη Γάζα και ζητώντας την πλήρη καταστροφή και εθνοκάθαρση της Λωρίδας της Γάζας. Παράλληλα, η περιγραφή του Χαλίβα για μια εκστρατεία μαζικών δολοφονιών, που περιλαμβάνει και παιδιά, αποτελεί μια άμεση και ωμή παραδοχή της πολιτικής συλλογικής τιμωρίας των αμάχων, κάτι που συνιστά σαφή παραβίαση του διεθνούς δικαίου.

Ο Χαλίβα, ο οποίος παραιτήθηκε από τη θέση του τον Απρίλιο του 2024, φάνηκε επίσης να αποδέχεται τα στοιχεία για τα θύματα που συγκεντρώνουν οι υγειονομικές αρχές της Γάζας, τα οποία οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι χαρακτηρίζουν τακτικά ως προπαγάνδα. Ωστόσο, τα στοιχεία αυτά έχουν αποδειχθεί αξιόπιστα σε προηγούμενες συγκρούσεις.

Το Channel 12 μετέδωσε ότι οι συνομιλίες, χωρίς ημερομηνία, ηχογραφήθηκαν «τους τελευταίους μήνες». Ο απολογισμός του υπουργείου Υγείας της Γάζας για τους νεκρούς από ισραηλινές επιθέσεις ξεπέρασε τους 50.000 τον Μάρτιο και πρόσφατα ανέβηκε πάνω από τους 60.000.

Τα πιο πρόσφατα δημοσιευμένα στοιχεία του Ισραήλ για τον πόλεμο ανέφεραν περίπου 20.000 νεκρούς μαχητές, πράγμα που σημαίνει ότι ο Χαλίβα γνώριζε πως, ακόμη και σύμφωνα με τους επίσημους ισραηλινούς υπολογισμούς, η πλειονότητα των νεκρών Παλαιστινίων ήταν άμαχοι.

Περίπου 1.200 άνθρωποι σκοτώθηκαν στις διασυνοριακές επιθέσεις που ηγήθηκε η Χαμάς, οι περισσότεροι άμαχοι, ενώ 250 οδηγήθηκαν ως όμηροι στη Γάζα. Το Channel 12 δεν διευκρίνισε πώς εξασφάλισε τις ηχογραφήσεις ούτε με ποιον μιλούσε ο Χαλίβα.

Οι δηλώσεις του Χαλίβα για μαζικές δολοφονίες Παλαιστινίων αμάχων δεν απασχόλησαν τα πρωτοσέλιδα άλλων μεγάλων ισραηλινών μέσων, τα οποία επικεντρώθηκαν αντ’ αυτού στην κριτική του κατά του Μπενιαμίν Νετανιάχου και στις προειδοποιήσεις του για συστημικές αποτυχίες στον τομέα της ασφάλειας και των πληροφοριών.

Στο εσωτερικό του Ισραήλ, ο Χαλίβα θεωρείται ευρέως ως κεντρώος επικριτής της σημερινής κυβέρνησης και των ακροδεξιών υπουργών της, όπως οι Μπετσαλέλ Σμότριτς και Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, όπως σημείωσε και ο ίδιος στα σχόλιά του.

Διαδηλώσεις στο Ισραήλ ενάντια στα σχέδια Νετανιάχου για τη Γάζα

Yπενθυμίζεται πως χθες (17/08), δεκάδες χιλιάδες Ισραηλινοί συγκεντρώθηκαν στο Τελ Αβίβ για να ζητήσουν από την κυβέρνησή τους μια συμφωνία για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα η οποία θα εγγυάται την απελευθέρωση των ομήρων, σε μία από τις πιο ογκώδεις συγκεντρώσεις αλληλεγγύης που έχουν πραγματοποιηθεί στο Ισραήλ από την αρχή του πολέμου στη Γάζα.

Διαδηλώσεις στο Ισραήλ AP PHOTO

«Φέρτε τους πίσω όλους!» , «Σταματήστε τον πόλεμο!», φώναζε το τεράστιο πλήθος που συγκεντρώθηκε σε μια εμβληματική πλατεία του Τελ-Αβίβ, όπου οι οικογένειες συναντώνται εδώ και σχεδόν δύο χρόνια για να απαιτήσουν την απελευθέρωση των ανθρώπων τους που κρατούνται από τη Χαμάς στη Γάζα.

AP PHOTO

Το Φόρουμ των οικογενειών των ομήρων, που οργάνωσε αυτή την ημέρα κινητοποίησης, υπολόγισε σε σχεδόν 500.000 τον αριθμό των διαδηλωτών, ενώ σε όλη τη χώρα ο αριθμός αυτός ανέρχεται στο 1 εκατομμύριο.