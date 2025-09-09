Βίντεο: Kατέρρευσε στην πρώτη συνέντευξη Τύπου η υπουργός Υγείας της Σουηδίας

Ενώ μιλούσε για τη σουηδική υγειονομική περίθαλψη, η νέα υπουργός Υγείας της χώρας έχασε τις αισθήσεις της και κατέρρευσε.

Η νέα Υπουργός Υγείας της Σουηδίας, Elisabet Lann, κατέρρευσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου την πρώτη της μέρα στο αξίωμα. Η Lann, κορυφαίο μέλος των Χριστιανοδημοκρατών, παρουσιάστηκε από τον Σουηδό Πρωθυπουργό Ulf Kristersson την Τρίτη, στην έναρξη της νέας κοινοβουλευτικής περιόδου 2025-2026.

Λίγο πριν την κατάρρευσή της, η Lann δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Η σουηδική υγειονομική περίθαλψη είναι υψηλής ποιότητας· το κύριο ζήτημα είναι οι μεγάλες χρόνοι αναμονής. Πρέπει να προχωρήσουμε σε δίκαιη υγειονομική περίθαλψη. Είναι σαφές ότι πρέπει να ενισχύσουμε τον έλεγχο της κυβέρνησης». Πρόσθεσε επίσης: «Δεν είναι αντάξιο ενός κράτους πρόνοιας το ότι τόσοι πολλοί άνθρωποι περιμένουν για υγειονομική φροντίδα».

Λίγα λεπτά αργότερα, η υπουργός λιποθύμησε.

Μετά την πτώση της Lann, η υπουργός Ενέργειας και Βιομηχανίας Έμπα Μπους παρενέβη γρήγορα για να την βοηθήσει να σηκωθεί. Αργότερα, την οδήγησαν έξω από τον χώρο της συνέντευξης.

Λίγα λεπτά μετά, οι υπουργοί επέστρεψαν, όμως η αίθουσα Τύπου έκλεισε και οι δημοσιογράφοι οδηγήθηκαν σε άλλη αίθουσα συνεδριάσεων.

Σήμερα, ανακοινώθηκε ότι η Lann θα είναι η νέα υπουργός Υγείας της Σουηδίας, μετά την απροσδόκητη ανακοίνωση της Acko Ankarberg Johansson ότι παραιτείται από το υπουργείο και αποχωρεί από τις θέσεις της στο διοικητικό όργανο Riksdag.