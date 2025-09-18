Στην Αυστραλία εντοπίστηκε χρυσό γουάλαμπι

Επισκέπτης πάρκου της Αυστραλίας “έπιασε” με το φακό του μια σπάνια περίπτωση γουάλαμπι: του χρυσού. Τι εξήγησαν οι ειδικοί.

H Aυστραλία δεν απογοητεύει ποτέ, σε ειδήσεις που δεν “παράγουν” εύκολα ή ποτέ, άλλες χώρες του πλανήτη. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το εστιατόριο που οι σερβιτόροι πληρώνονται για να βρίζουν τους πελάτες.

Ένα άλλο, ο εντοπισμός του μεγαλύτερου εντόμου και της μεγαλύτερης και πιο δηλητηριώδους αράχνης στον κόσμο.

Η τελευταία σχετική αποκάλυψη αφορά ένα γουάλαμπι, με σπάνιο “ανώμαλο” τρίχωμα.

Τα γουάλαμπι είναι φυτοφάγα μακρόποδα που ζουν στην Αυστραλία και τη Νέα Γουινέα. Ανήκουν στην ίδια οικογένεια με τα καγκουρό. Έχουν από 45 έως 105 εκατοστά ύψος και η ουρά τους, που βοηθά στην ισορροπία, έχει μήκος από 33 έως 75 εκατοστά. Τα πόδια τους είναι πολύ δυνατά και ο λόγος που τρέχουν με μεγάλες ταχύτητες και κάνουν άλματα σε μεγάλα ύψη. Επίσης, κλωτσούν (πολύ δυνατά) τους εχθρούς.

Tα πιο συνήθη χρώματα στο τρίχωμα είναι το γκρι, το καφέ, το μαύρο και το λευκό. Στην Australian Capital Territory (ACT) εντοπίστηκε ένα χρυσό γουάλαμπι.

Ειδικοί εξήγησαν πως το “ανώμαλο” χρώμα οφείλεται σε μια σπάνια γενετική πάθηση, που λέγεται ακρομελανισμός.

Η γούνα λειτουργεί ως «χάρτης θερμότητας».

Τα ένζυμα που είναι υπεύθυνα για την παραγωγή χρωστικής δεν λειτουργούν σε θερμές περιοχές του σώματος. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα γούνα που είναι λευκή εκεί όπου συγκεντρώνεται η θερμότητα (όπως το στήθος) και διατηρεί το κανονικό, πιο σκούρο χρώμα της σε ψυχρότερες περιοχές (όπως τα αυτιά, η μύτη και η ουρά).

«Είναι μια υπενθύμιση των μυστικών που κρύβει η φύση» σχολίασαν όσοι είδαν το βίντεο ντοκουμέντο, το οποίο εστάλη από επισκέπτη του πάρκου στους υπαλλήλους, ώστε να μπορούν να παρακολουθούν το σπάνιο γουάλαμπι και να το φροντίζουν.