Στην Ουάσινγκτον ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος – Θα συναντηθεί με τον Τραμπ

Στην Ουάσινγκτον βρίσκεται ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος όπου θα έχει σειρά σημαντικών επαφών.

Στην Ουάσινγκτον αφίχθη ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, αρχίζοντας την 12ήμερη επίσκεψή του στις Ηνωμένες Πολιτείες, μια επίσκεψη που συνδυάζει τη διπλωματία με το ποιμαντικό και πνευματικό έργο της Μητρός Εκκλησίας.

Η επίσημη τελετή υποδοχής πραγματοποιήθηκε στη στρατιωτική βάση Άντριους, όπου ο Προκαθήμενος της Ορθοδοξίας έγινε δεκτός από τον επικεφαλής του Πρωτοκόλλου των ΗΠΑ. Παρόντες ήταν ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος, μέλη της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου, κυβερνητικοί αξιωματούχοι και εκπρόσωποι της ομογένειας, αποτυπώνοντας τη βαρύτητα της επίσκεψης όχι μόνο σε εκκλησιαστικό αλλά και σε πολιτικό επίπεδο.

Κατά την παραμονή του στην Ουάσιγκτον, ο Παναγιώτατος θα έχει σειρά σημαντικών επαφών. Σήμερα Δευτέρα στις 9 το βράδυ ώρα Ελλάδος θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο.

Την Τρίτη θα καταθέσει στεφάνι στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη στο κοιμητήριο του Άρλινγκτον, συνοδευόμενος από τον Ελληνοαμερικανό στρατηγό Αντριου Ποπας.

Θα ακολουθήσει επίσημο δείπνο στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, που διοργανώνει προς τιμήν του ο Υφυπουργός Εξωτερικών Μάικ Ρήγας.

Κατά την παραμονή του στην Ουάσιγκτον ο Πατριάρχης θα παραστεί επίσης σε γεύμα που παραθέτει προς τιμήν του ο Πρόεδρος της Βουλής Μαικ Τζόνσον με συμμετοχή βουλευτών και από τα δύο κόμματα, ενώ θα παρευρεθεί και σε δεξίωση στην ενορία της Αγίας Αικατερίνης στη Βιρτζίνια.