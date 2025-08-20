Στις φλόγες ένα από τα ψηλότερα δέντρα στον κόσμο

Μάχη για να σβήσουν τη φωτιά που προκλήθηκε σε ένα από τα μεγαλύτερα δέντρα του κόσμου δίνουν οι πυροσβέστες στην περιοχή του Όρεγκον.

Οι πυροσβέστες στο Όρεγκον δίνουν μάχη για να σώσουν ένα από τα ψηλότερα δέντρα στον κόσμο, εκτός των σεκόγιας, το οποίο τυλίχθηκε στις φλόγες την περασμένη εβδομάδα.

Πρόκειται για μια ψευδοτσούγκα (Douglas fir), ηλικίας περίπου 450 ετών και ύψους 325 ποδιών (περίπου 100 μέτρων), που εξακολουθούσε να καπνίζει ανατολικά της Coquille την Τρίτη (19/08), σύμφωνα με τη Megan Harper, υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του Γραφείου Διαχείρισης Γης (BLM). Η Coos Forest Protective Association, που παρέχει υπηρεσίες προστασίας δασών σε κομητείες του Όρεγκον, ειδοποιήθηκε για τη φωτιά το Σάββατο.

Η Harper τόνισε ότι σε ύψος 280 ποδιών (περίπου 85 μέτρα) εξακολουθεί να υπάρχει μια θερμή εστία με καπνό. “Αυτό είναι το σημείο στο οποίο επικεντρωνόμαστε τώρα, καθώς ο παχύς φλοιός καθιστά δύσκολη την πλήρη κατάσβεση”, εξήγησε.

Σύμφωνα με την Guαrdian, τη Δευτέρα (18/08) η φωτιά έκαιγε από την κορυφή προς τον κορμό, με τα ελικόπτερα να καταφέρνουν να περιορίσουν τις φλόγες στην κόμη. Την Τρίτη τα συνεργεία παρέμεναν σε φάση παρακολούθησης, για να διαπιστώσουν αν η ρίψη νερού από αέρος ήταν αποτελεσματική.

“Υπάρχουν διαθέσιμα ελικόπτερα σε περίπτωση που αρχίσει να αναζωπυρώνεται”, ανέφερε η Harper.

Coos Bay District Bureau of Land Management via AP

Επιπλέον, σημειώνεται πως δεν θα σταλούν αναρριχητές στο δέντρο Doerner λόγω κινδύνου, καθώς η πτώση καμένων τμημάτων από την κορυφή το καθιστά εξαιρετικά επικίνδυνη, ανακοίνωσε η οργάνωση. Αντ’ αυτού, οι πυροσβέστες εξετάζουν εναλλακτικές μεθόδους προσέγγισης της εστίας. Παράλληλα, έχουν δημιουργήσει ζώνη περιορισμού και έχουν τοποθετήσει εκτοξευτήρες νερού για να εμποδίσουν την εξάπλωση της φωτιάς στο έδαφος.

Η αιτία της πυρκαγιάς παραμένει υπό διερεύνηση, με κλιμάκιο του BLM να βρίσκεται στην περιοχή, ενώ η πρόσβαση για το κοινό έχει απαγορευτεί.

Η Harper υπογράμμισε ότι το ύψος του δέντρου το καθιστά ευάλωτο σε κεραυνούς και ότι κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού έχει συσσωρεύσει ξερή βλάστηση και φλοιό, ιδιαίτερα εύφλεκτα υλικά. “Είναι ένα παλιό δέντρο, με πολύ ρετσίνι που εκκρίνεται από τον κορμό του — μια κολλώδη, γλυκιά ουσία που είναι εξαιρετικά εύφλεκτη”, σημείωσε.