Στις κάλπες η Συρία για πρώτη φορά μετά την ανατροπή του Άσαντ

Η Συρία διεξάγει βουλευτικές εκλογές για πρώτη φορά από την πτώση του επί μακρόν αυταρχικού ηγέτη της χώρας, Μπασάρ Άσαντ.

Μέλη σωμάτων εκλεκτόρων της Συρίας θα εκλέξουν σήμερα ένα μεταβατικό κοινοβούλιο, σε μια μέρα ορόσημο για τη χώρα μετά την ανατροπή του Άσαντ, και σε μια δοκιμασία του κυβερνώντος ισλαμιστικού συνασπισμού για μια Συρία με συμπεριληπτικότητα και χωρίς αποκλεισμούς.

Μετά την ανατροπή του πρώην προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ τον περασμένο Δεκέμβριο, έπειτα από 14 χρόνια εμφυλίου πολέμου, ο μεταβατικός πρόεδρος Άχμαντ αλ Σάρα διέλυσε το προηγούμενο κοινοβούλιο και επικύρωσε μια συνταγματική διακήρυξη που ορίζει πενταετή μεταβατική περίοδο. Τον Ιούνιο, με προεδρικό διάταγμα, ίδρυσε μια δεκαμελή επιτροπή που θα επιβλέπει τη συγκρότηση των τοπικών εκλογικών οργάνων, τα οποία θα επιλέξουν τους νέους βουλευτές.

Στοίχημα για την νέα ηγεσία είναι να εδραιώσει την εξουσία της σε μια χώρα διαλυμένη από τον πόλεμο, και ιδιαίτερα μετά από ξεσπάσματα θρησκευτικής βίας που τροφοδότησαν την δυσπιστία στις τάξεις μειονοτικών ομάδων κατά της νέας ηγεσίας.

Στην έμμεση ψηφοφορία, συνολικά 6.000 εκλέκτορες θα ψηφίσουν σε περιφερειακά σώματα εκλεκτόρων ξεκινώντας περίπου στις 9:00 το πρωί, τοπική ώρα (και ώρα Ελλάδας), με τις κάλπες να κλείνουν γύρω στις 17:00 το απόγευμα.

Μια επιτροπή που διορίστηκε από τον Σάρα ενέκρινε 1.570 υποψηφίους που παρουσίασαν τις πλατφόρμες τους σε διασκέψεις και συζητήσεις αυτή την εβδομάδα. Ωστόσο, δεν υπήρξαν δημόσιες προεκλογικές εκστρατείες, χωρίς αφίσες ή πινακίδες σε μεγάλες πόλεις, ανέφεραν δημοσιογράφοι του Reuters.

Οι σημερινές βουλευτικές εκλογές θα αναδείξουν τα δύο τρίτα του κοινοβουλίου των 210 εδρών και τα εκλογικά αποτελέσματα αναμένονται την Κυριακή το βράδυ. Ωστόσο, η Βουλή δεν θα ορκιστεί επισήμως έως ότου ο Σάρα να διορίσει το υπόλοιπο ένα τρίτο.

Το μελλοντικό κοινοβούλιο, το οποίο θα είναι αρμόδιο να ασκεί τα νομοθετικά καθήκοντα κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου πέντε ετών, αναμένεται να έχει 210 μέλη: 140 διορισμένα από τοπικές επιτροπές που εποπτεύονται από την εκλογική επιτροπή και 70 διορισμένα απευθείας από τον προσωρινό πρόεδρο αλ Σάρα.

Οι αρχές λένε ότι κατέφυγαν σε αυτό το σύστημα αντί για καθολική ψηφοφορία λόγω έλλειψης αξιόπιστων στοιχείων για τον πληθυσμό και μετά τον εκτοπισμό εκατομμυρίων Σύρων λόγω του πολέμου.

Επικαλούμενοι λόγους ασφαλείας και πολιτικούς λόγους, ανέβαλαν τις εκλογές σε τρεις επαρχίες όπου η πλειοψηφία των κατοίκων είναι από μειονοτικές ομάδες – αφήνοντας 19 έδρες στο κοινοβούλιο κενές.

Ο τρόπος ανάδειξης του μελλοντικού κοινοβουλίου επικρίνεται από την αντιπολίτευση και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που καταγγέλλουν την υπερβολική συγκέντρωση των εξουσιών στα χέρια του προέδρου και την έλλειψη αντιπροσωπευτικότητας των εθνοτικών και θρησκευτικών ομάδων της χώρας.

Αναλυτές τονίζουν ότι η επιλογή των 70 βουλευτών από τον Σάρα θα καθορίσει τελικά την αποτελεσματικότητα και τη νομιμότητα του νέου κοινοβουλίου: η επιλογή γυναικών ή βουλευτές από μειονότητες θα μπορούσε να προσθέσει στην συμπεριληπτικότητα, αλλά βουλευτές πιστοί στον Σάρα θα μπορούσαν να τον βοηθήσουν να εκδίδει νόμους, έχοντας με το μέρος του την πλειοψηφία της Βουλής.

Επικεφαλής μιας συμμαχίας ανταρτών υπό ισλαμιστική ηγεσία, ο αλ Σάρα ανέτρεψε τον Άσαντ τον Δεκέμβριο. Ο πρώην πρόεδρος διέφυγε από τη χώρα για τη Ρωσία. Τον Ιανουάριο, οι νέοι ηγέτες της χώρας διέλυσαν τη Βουλή όπου κυριαρχούσε το κόμμα Μπάαθ του Άσαντ. Τον Μάρτιο, ο αλ Σάρα ενέκρινε προσωρινό Σύνταγμα που εγκαθίδρυσε πενταετή περίοδο πολιτικής μετάβασης.

Μετά την πτώση του Άσαντ, η νέα ηγεσία επιδίωξε διεθνή αναγνώριση και οικονομική υποστήριξη προκειμένου να ανοικοδομήσει τη χώρα.