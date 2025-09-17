Στο κάστρο του Ουίνδσορ Ντόναλντ και Μελάνια Τραμπ – Καρέ από τη θερμή υποδοχή

Θερμή η υποδοχή του προεδρικού ζεύγους των ΗΠΑ από τον πρίγκιπα Ουίλιαμ και την Κέιτ Μίντλετον. Στη συνέχεια Τραμπ και Μελάνια συναντήθηκαν με τον βασιλιά Κάρολο και την Καμίλα

Στο κάστρο του Ουίνδσορ προσγειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (ώρα Ελλάδας) το ελικόπτερο που μετέφερε τον Ντόναλντ Τραμπ και τη σύζυγό του, Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια.

Ο Πρίγκιπας και η Πριγκίπισσα της Ουαλίας, Ουίλιαμ και Κέιτ, ήταν τα πρώτα μέλη της βασιλικής οικογένειας που υποδέχτηκαν το αμερικανικό προεδρικό ζεύγος, που πραγματοποιεί διήμερη επίσκεψη στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ τους συνόδευσαν στο Victoria House, όπου συναντήθηκαν με τον βασιλιά Κάρολο και τη βασίλισσα Καμίλα.

Η υποδοχή του προεδρικού ζεύγους από το πρίγκιπα Ουίλιαμ και την Κέιτ Μίντλετον AP

Μελάνια Τραμπ, βασίλισσα Καμίλα και Κέιτ Μίντλετον AP

Ντόναλντ και Μελάνια Τραμπ μαζί με πρίγκιπα Ουίλιαμ και Κέιτ Μίντλετον AP

Ακολούθησε περιήγηση με άμαξες στο κτήμα του Ουίνδσορ.

First lady Melania Trump, from left, Queen Camilla, President Donald Trump and Britain's King Charles III as the president meets Sophie Densham, Queen Camilla's Private Secretary at Windsor Castle in Windsor, England, Wednesday Sept. 17, 2025. (Aaron Chown/Pool Photo via AP)

Britain's Kate, Princess of Wales, from left, Queen Camilla and first lady Melania Trump at Windsor Castle in Windsor, England, Wednesday Sept. 17, 2025. (Aaron Chown/Pool Photo via AP)

Britain's King Charles III and Queen Camilla, right, receive President Donald Trump and first lady Melania Trump as Prince William and Kate, Princess of Wales look on, as they arrive at Windsor Castle in Windsor, England, Wednesday Sept. 17, 2025. (Aaron Chown/Pool Photo via AP)

Britain's Kate, Princess of Wales, from left, Prince William, President Donald Trump, Britain's King Charles III, Queen Camilla and first lady Melania Trump at Windsor Castle in Windsor, England, Wednesday Sept. 17, 2025. (Aaron Chown/Pool Photo via AP)

President Donald Trump, Britain's King Charles III, Queen Camilla, right, and Melania Trump, left, review the Guard of Honour at Windsor Castle in Windsor, England, Wednesday Sept. 17, 2025. (Chris Jackson/Pool Photo via AP)

Στη συνέχεια η βασιλική οικογένεια θα παραθέσει γεύμα στον Ντόναλντ Τραμπ και τη σύζυγό του και έπειτα θα επισκεφθούν έκθεση του Royal Collection Trust.

Το απόγευμα το προεδρικό ζεύγος θα καταθέσει στεφάνι στον τάφο της βασίλισσας Ελισάβετ Β΄ στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου.

Η ημέρα θα ολοκληρωθεί με την αεροπορική επίδειξη από τους Red Arrows, την ακροβατική ομάδα της RAF, και το επίσημο κρατικό δείπνο στην αίθουσα St George’s Hall.