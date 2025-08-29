Ταϊλάνδη: Καθαιρέθηκε η πρωθυπουργός Παετόνγκταν Σιναουάτρα

Την καθαίρεση της πρωθυπουργού Παετόνγκταν Σιναουάτρα ζήτησε το Συνταγματικό Δικαστήριο της Ταϊλάνδης για παραβίαση δεοντολογίας.

Το Συνταγματικό Δικαστήριο της Ταϊλάνδης καθαίρεσε την Παρασκευή (29/08) την πρωθυπουργό Παετόνγκταν Σιναουάτρα για παραβίαση δεοντολογίας, τερματίζοντας πρόωρα τη θητεία της ύστερα από μόλις έναν χρόνο στην εξουσία.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ακόμη ένα ισχυρό πλήγμα για τη δυναστεία Σιναουάτρα και αναμένεται να οδηγήσει τη χώρα σε νέα πολιτική αναταραχή, σε μια περίοδο που η κοινωνία είναι ήδη ανήσυχη λόγω των καθυστερήσεων στις μεταρρυθμίσεις αλλά και της βελτίωσης της οικονομίας που, σύμφωνα με την κεντρική τράπεζα, αναμένεται να αναπτυχθεί μόλις κατά 2,3% φέτος.

Η Παετόνγκταν, η νεότερη πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης, αποτελεί την έκτη περίπτωση μέλους ή συμμάχου της οικογένειας Σιναουάτρα που απομακρύνεται από την εξουσία, μέσα σε μια εικοσαετή περίοδο έντονων πολιτικών συγκρούσεων ανάμεσα στις αντίπαλες ελίτ της χώρας.

Το δικαστήριο έκρινε ότι παραβίασε τους κανόνες δεοντολογίας σε τηλεφωνική συνομιλία που διέρρευσε τον Ιούνιο, όπου εμφανιζόταν να ενδίδει στις πιέσεις του πρώην πρωθυπουργού της Καμπότζης, Χουν Σεν, σε μια στιγμή που οι δύο χώρες βρίσκονταν στα πρόθυρα πολεμικής σύγκρουσης. Λίγες εβδομάδες αργότερα, πράγματι ξέσπασαν μάχες που διήρκεσαν πέντε ημέρες.

Η απόφαση αυτή ανοίγει τον δρόμο για την εκλογή νέου πρωθυπουργού από το κοινοβούλιο, μια διαδικασία που μπορεί να αποδειχθεί χρονοβόρα, καθώς το κυβερνών κόμμα Pheu Thai χάνει την ισχύ του και δέχεται έντονες πιέσεις για να διατηρήσει τον εύθραυστο κυβερνητικό συνασπισμό του.

Το δικαστήριο με τις ψήφους να είναι 6-3 αποφάνθηκε ότι η Σιναουάτρα έθεσε τα προσωπικά της συμφέροντα πάνω από τα εθνικά και έπληξε τη διεθνή εικόνα της χώρας, προκαλώντας απώλεια εμπιστοσύνης στους πολίτες.

“Λόγω προσωπικών σχέσεων με την Καμπότζη, η εναγόμενη εμφανιζόταν πρόθυμη να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της καμποτζιανής πλευράς”, ανέφερε χαρακτηριστικά το δικαστήριο.

Σύμφωνα με το Reuters, η απόφαση σηματοδοτεί το πρόωρο τέλος της πορείας της κόρης του πρώην πρωθυπουργού Θάκσιν Σιναουάτρα, η οποία σημειώνεται πως βρέθηκε στην ηγεσία, μετά την απομάκρυνση του προκατόχου της, Σρετά Θαβισίν, από το ίδιο δικαστήριο, χωρίς να έχει την απαραίτητη πολιτική εμπειρία.

Η ίδια ζήτησε συγγνώμη για τη διαρροή της συνομιλίας, υποστηρίζοντας ότι στόχος της ήταν να αποτρέψει έναν πόλεμο.

Πρόκειται για τον πέμπτο πρωθυπουργό τα τελευταία 17 χρόνια που απομακρύνεται από το Συνταγματικό Δικαστήριο, γεγονός που καταδεικνύει τον καθοριστικό του ρόλο στη συνεχιζόμενη σύγκρουση ανάμεσα στις εκλεγμένες κυβερνήσεις της οικογένειας Σιναουάτρα και στους ισχυρούς συντηρητικούς και φιλοβασιλικούς στρατηγούς.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στον διάδοχό της, με τον Θάκσιν Σιναουάτρα να αναμένεται να διαδραματίσει καίριο ρόλο στις πολιτικές ζυμώσεις και τις διαπραγματεύσεις για τη διατήρηση του Pheu Thai στην εξουσία.

Μέχρι την εκλογή νέου πρωθυπουργού, χρέη υπηρεσιακής κυβέρνησης θα εκτελεί ο αντιπρωθυπουργός Φουμτάμ Βετσαγιατσάι μαζί με το υφιστάμενο υπουργικό συμβούλιο.

Υποψήφιοι για τη θέση του πρωθυπουργού είναι πέντε πολιτικοί, ενώ ο μοναδικός εκπρόσωπος του Pheu Thai ως νέου υποψηφίου είναι ο 77χρονο πρώην εισαγγελέα Τσάικασέμ Νιτισίρι, με περιορισμένη όπως αναφέρεται κυβερνητική εμπειρία και χαμηλό πολιτικό προφίλ.

Επιπλέον, μεταξύ των πιθανών υποψηφίων συγκαταλέγονται και ο πρώην πρωθυπουργός Πραγιούτ Τσαν-ο-τσά, που είχε ηγηθεί του πραξικοπήματος του 2014, αλλά και ο Ανουτίν Τσαρνβιρακούλ, που απέσυρε το κόμμα του από τον συνασπισμό μετά τη διαρροή της επίμαχης συνομιλίας.

“Η εκλογή νέου πρωθυπουργού θα είναι δύσκολη υπόθεση και ενδέχεται να πάρει πολύ χρόνο”, δήλωσε ο πολιτικός επιστήμονας Στιθόρν Θανανιτιτσότ του Πανεπιστημίου Τσουλαλόνγκκορν, προσθέτοντας ότι “δεν είναι εύκολο να ευθυγραμμιστούν τα συμφέροντα όλων των κομμάτων” και ότι “το Pheu Thai θα βρεθεί σε μειονεκτική θέση”.