Τενίστρια διαμαρτύρεται για κλάμα μωρού κατά την διάρκεια αγώνα

Την “παράσταση έκλεψε” μωρό κατά τη διάρκεια αγώνα τένις με την τενίστρια Έμα Ραντουκάνου να σχολιάζει το γεγονός.

Μια αναπάντεχη στιγμή εκτυλίχθηκε σε αγώνα τένις, όταν η τενίστρια Έμα Ραντουκάνου (Emma Raducanu) λίγο πριν κάνει το σερβίς της σε έναν σημαντικό σημείο του αγώνα αποσπάστηκε από το παρατεταμένο κλάμα ενός παιδιού στις εξέδρες.

Η τενίστρια σε συνομιλία της με την διαιτησία του αγώνα ακούγεται να λέει “Κλαίει εδώ και δέκα λεπτά” και η διαιτητής απαντάει “Θέλεις να το βγάλω από το γήπεδο;”

Την στιγμή εκείνη το κοινό που ακούει τη συζήτηση χειροκροτεί με την Ραντουκάνου να γελά με την κατάσταση.

Η διαιτητής επισήμανε πως θα βγάλει σχετική ανακοίνωση για το περιστατικό καθώς όπως είπε ο αγώνας έπρεπε να συνεχιστή.

Παρά την ψυχραιμία που έδειξε σε όλη την διάρκεια του αγώνα, η Βρετανίδα τενίστρια τελικά ηττήθηκε από την Σαμπαλένκα με 7–6, 4–6, 7–6 σε ένα ματς που κρίθηκε στις λεπτομέρειες.