Τι ακολουθεί μετά την απόφαση που έκρινε παράνομους τους δασμούς Τραμπ

Παράνομους έκρινε ομοσπονδιακό εφετείο τους «ανταποδοτικούς δασμούς» του Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι ο πρόεδρος υπερέβη τις εξουσίες του. Οι δασμοί παραμένουν σε ισχύ μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου, με την υπόθεση να οδηγείται στο Ανώτατο Δικαστήριο.

Ένα ομοσπονδιακό εφετείο στις ΗΠΑ αποφάνθηκε ότι οι περισσότεροι από τους δασμούς που επέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ συνιστούν υπέρβαση εξουσίας και είναι παράνομοι. Πρόκειται για τους λεγόμενους «ανταποδοτικούς δασμούς», που έχουν επιβληθεί σχεδόν σε όλες τις χώρες με τις οποίες συναλλάσσεται η Ουάσινγκτον.

Η απόφαση του εφετείου επικύρωσε προηγούμενη κρίση του Δικαστηρίου Διεθνούς Εμπορίου, το οποίο είχε απορρίψει τον ισχυρισμό του Τραμπ ότι μπορούσε να χρησιμοποιήσει τον νόμο περί Διεθνών Οικονομικών Έκτακτων Εξουσιών (IEEPA) για να δικαιολογήσει τους δασμούς. Οι δικαστές ξεκαθάρισαν ότι ο συγκεκριμένος νόμος δεν δίνει στον πρόεδρο «την εξουσία να επιβάλλει δασμούς ή φόρους», αρμοδιότητα που ανήκει αποκλειστικά στο Κογκρέσο.

Παρότι οι δασμοί κρίθηκαν παράνομοι, το δικαστήριο αποφάσισε να παραμείνουν σε ισχύ μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου, δίνοντας χρόνο στην κυβέρνηση να προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο. Ο Τραμπ αντέδρασε αμέσως, χαρακτηρίζοντας την απόφαση «καταστροφή για τη χώρα» και κατηγορώντας το εφετείο για «κομματική μεροληψία».

Γιατί έχει σημασία

Όπως αναφέρει σε ανάλυση του το BBC, η εξέλιξη αποτελεί σοβαρό πλήγμα σε μία από τις κεντρικές πολιτικές επιλογές του προέδρου και προκαλεί αβεβαιότητα στις αγορές.

Επιχειρήσεις και κυβερνήσεις περιμένουν να δουν αν το Ανώτατο Δικαστήριο θα ανατρέψει ή θα επικυρώσει την απόφαση, γεγονός που θα επηρεάσει άμεσα το διεθνές εμπόριο.

Εάν τελικά οι δασμοί κριθούν οριστικά παράνομοι, ενδέχεται να ανοίξει συζήτηση ακόμη και για επιστροφή δισεκατομμυρίων δολαρίων που συγκεντρώθηκαν από εισαγωγικούς φόρους τους τελευταίους μήνες.

Τι μπορεί να γίνει στο Ανώτατο Δικαστήριο

Ο Τραμπ έχει ήδη προαναγγείλει ότι θα προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο, το οποίο διαθέτει συντηρητική πλειοψηφία.

Ωστόσο, στο παρελθόν, ακόμα και συντηρητικοί δικαστές έχουν σταθεί επικριτικά απέναντι σε προεδρικές κινήσεις που θεωρήθηκαν υπέρβαση εξουσιών χωρίς σαφή εξουσιοδότηση από το Κογκρέσο.

Τι ισχύει μέχρι σήμερα

Οι «ανταποδοτικοί δασμοί» παραμένουν σε εφαρμογή μέχρι τις 14 Οκτωβρίου, οπότε και θα πάψουν να ισχύουν αν δεν υπάρξει ανατροπή από το Ανώτατο Δικαστήριο.

Άλλοι δασμοί –όπως εκείνοι σε χάλυβα, αλουμίνιο και χαλκό, που επιβλήθηκαν με διαφορετική νομική βάση– δεν επηρεάζονται από την απόφαση και παραμένουν σε ισχύ.