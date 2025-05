Το BBC “πάγωσε” την προβολή ταινίας για τη Γάζα – Συμμετέχοντες απειλούν να αποσύρουν τη συναίνεσή τους

Γιατροί και πληροφοριοδότες της ταινίας για τη Γάζα “Gaza: Medics Under Fire” απειλούν να αποσύρουν τη συναίνεσή τους, καθώς το BBC καθυστερεί εδώ και μήνες την προβολή της

Γιατροί και πληροφοριοδότες που συμμετείχαν σε ένα πολυαναμενόμενο ντοκιμαντέρ για τη Γάζα, το οποίο κατηγορήθηκε για λογοκρισία των φωνών των παλαιστινίων από τη Σούζαν Σάραντον, τον Γκάρι Λίνεκερ και άλλες προσωπικότητες του πολιτισμού, απειλούν να αποσύρουν τη συναίνεσή τους λόγω της συνεχιζόμενης άρνησης του BBC να το προβάλει.

Σύμφωνα με τον Guardian, αυτήν την εβδομάδα αποκαλύφθηκε ότι το BBC είχε αναβάλει την προβολή του Gaza: Medics Under Fire, που ήταν έτοιμο για μετάδοση από τον Φεβρουάριο, μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα για μία άλλη, ξεχωριστή ταινία με τίτλο Gaza: How to Survive a Warzone, η οποία αποσύρθηκε από το iPlayer μετά τη διαπίστωση ότι ο νεαρός αφηγητής της είναι γιος αξιωματούχου της Χαμάς.

Περισσότεροι από 600 υπογράφοντες, ανάμεσά τους οι Χάριετ Γουόλτερ, Μίριαμ Μάργκολις, Μάξιν Πικ και Τζούλιετ Στίβενσον, απέστειλαν ανοιχτή επιστολή στον γενικό διευθυντή του BBC, Τιμ Ντέιβι, καταγγέλλοντας: «Αυτή δεν είναι επιφυλακτικότητα εκ μέρους της επιμέλειας. Είναι πολιτική καταστολή.»

«Κανένας ενημερωτικός οργανισμός δεν θα έπρεπε να αποφασίζει αθόρυβα πίσω από κλειστές πόρτες ποιες ιστορίες αξίζουν να ειπωθούν. Αυτό το σημαντικό ντοκιμαντέρ πρέπει να προβληθεί στο κοινό και να τιμηθεί το θάρρος των συμμετεχόντων του.»

Με ορισμένους εργαζόμενους του BBC να ανησυχούν πλέον για το πόσο πολιτικά ευαίσθητο έχει γίνει το ζήτημα, ο Guardian πληροφορείται ότι μερικοί από τους συμμετέχοντες στο Gaza: Medics Under Fire – κάποιοι από τους οποίους πιθανόν ρίσκαραν για να μιλήσουν στην Basement Films, την εταιρεία παραγωγής του προγράμματος – εξετάζουν τώρα το ενδεχόμενο να αποσύρουν τη συναίνεσή τους για τη χρήση της εμφάνισής τους.

Επιπλέον, άλλοι τηλεοπτικοί σταθμοί και πλατφόρμες έχουν προσφερθεί να προβάλουν το ντοκιμαντέρ, όμως αυτή η πρόταση έχει μπλοκαριστεί από το BBC.

Παρά το γεγονός ότι το πρόγραμμα έχει εγκριθεί για μετάδοση και έχει ελεγχθεί από νομικούς συμβούλους που διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τους κανόνες και τις οδηγίες μετάδοσης, το BBC φαίνεται να ζητά τώρα αλλαγές και δηλώνει πως δεν θα προβάλει την ταινία πριν ολοκληρωθεί μια εσωτερική έρευνα που διενεργεί ο αρμόδιος διευθυντής του, Πίτερ Τζόνστον, σχετικά με το Gaza: How to Survive a Warzone.

Δεν είναι όμως γνωστό πότε θα ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, καθώς σύμφωνα με πηγές, οι κύριες συνεντεύξεις έγιναν μόλις την προηγούμενη εβδομάδα και εμπλέκονται νομικοί. «Ο κόσμος έχει κουραστεί με όλο αυτό», ανέφερε μια πηγή.

Το ζήτημα είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο για τη μονάδα ειδήσεων και τρεχουσών υποθέσεων του BBC, καθώς το ντοκιμαντέρ Gaza: How to Survive a Warzone ήταν τόσο υψηλού προφίλ που ο επικεφαλής των ειδήσεων της BBC παρευρέθηκε στην προβολή του. Όταν λοιπόν ο πρόεδρος του BBC, Σαμίρ Σαχ, δήλωσε τον Μάρτιο πως οι ελλείψεις αυτού του ντοκιμαντέρ ήταν «μαχαιριά στην καρδιά» για τους ισχυρισμούς του BBC για αξιοπιστία και αμεροληψία, αυτό προκάλεσε ανησυχία στους εργαζόμενους.

Παράλληλα, ως απάντηση στην απόφαση του BBC να συνεχίσει να καθυστερεί το ντοκιμαντέρ για τους γιατρούς, η Basement Films – που ιδρύθηκε από τον πρώην αρχισυντάκτη του Channel 4 News, Μπεν ντε Πιαρ – προβάλλει τώρα ταινίες άλλων γιατρών από τη Γάζα μέσω των κοινωνικών της δικτύων.

Ο εκπρόσωπος της Basement Films δήλωσε: «Ζητάμε ξανά συγγνώμη από όσους μας εμπιστεύτηκαν τις ιστορίες τους… Είναι κατανοητό ότι πολλοί από τους συμμετέχοντες και όσοι γύρισαν μαζί μας στη Γάζα αρχίζουν να επανεξετάζουν τη συναίνεσή τους, καθώς το ντοκιμαντέρ έχει καθυστερήσει μήνες, παρότι έχει εγκριθεί και έχει επαινεθεί από ανώτατα στελέχη του BBC News.

Έχουμε πολλές προσφορές από τηλεοπτικούς σταθμούς και πλατφόρμες σε όλο τον κόσμο, ώστε οι συγκλονιστικές μαρτυρίες των γιατρών της Γάζας και των επιζώντων μελών οικογενειών να ακουστούν, σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμα και οκτώ μήνες μετά από τη συνέντευξή μας… Συνεχίζουμε να καλούμε την BBC News να κάνει το σωστό.»

Από την πλευρά της, εκπρόσωπος του BBC δήλωσε: «Έχουμε λάβει απόφαση να μην προβάλουμε αυτό το ντοκιμαντέρ ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα για ένα προηγούμενο ντοκιμαντέρ, το Gaza: How to Survive a Warzone. Κατανοούμε τη σημασία της αφήγησης αυτών των ιστοριών και γνωρίζουμε ότι η παρούσα διαδικασία είναι δύσκολη για όσους εμπλέκονται.»