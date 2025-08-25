Το TikTok σχεδιάζει να απολύσει εκατοντάδες εργαζομένους στο Λονδίνο

Τη μαζική απόλυση εργαζομένων στο Λονδίνο και την αντικατάστασή τους από προγράμματα τεχνητής νοημοσύνης σκοπεύει να εφαρμόσει το TikTok.

Η εταιρεία TikTok σχεδιάζει να απολύσει εκατοντάδες υπαλλήλους στο Λονδίνο που εργάζονται στο τμήμα διαχείρισης περιεχομένου και ασφάλειας, καθώς προσπαθεί να αυτοματοποιήσει τη διαδικασία με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης.

Η απόφαση αυτή έρχεται την ώρα που η Βρετανία εφαρμόζει πλήρως τον Νόμο περί Ασφάλειας στο Διαδίκτυο, ο οποίος απαιτεί από τις διεθνείς τεχνολογικές εταιρείες να εμποδίσουν τη διάδοση επικίνδυνου περιεχομένου από την πλατφόρμα για να αποφευχθούν τυχόν ποινές που μπορούν να επιβληθούν σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.

Στα πλαίσια αυτής της νέας απόφασης, την περασμένη Παρασκευή (22/08), οι υπάλληλοι του τμήματος εμπιστοσύνης και ασφάλειας της TikTok στο Λονδίνο έλαβαν ένα email, στο οποίο αναφέρεται ότι η εταιρεία εξετάζει το ενδεχόμενο να σταματήσει τις εργασίες ελέγχου και διασφάλισης ποιότητας στο Λονδίνο και να τις αυτοματοποιήσει μέσω της τεχνητής νοημοσύνης.

Η εταιρεία δήλωσε ότι εκατοντάδες θέσεις στο τμήμα εμπιστοσύνης και ασφάλειας ενδέχεται να επηρεαστούν τόσο στο Ηνωμένο Βασίλειο, όσο στη νότια και νοτιοανατολική Ασία, καθώς ξεκινά μια συλλογική διαδικασία διαβούλευσης, μέρος μιας παγκόσμιας αναδιοργάνωσης του τομέα της διαχείρισης περιεχομένου.

Όπως αναφέρουν οι Financial Times, η Ένωση Εργαζομένων Επικοινωνιών εκτιμά ότι οι περισσότεροι από τα 300 άτομα που εργάζονται στο τμήμα εμπιστοσύνης και ασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου πρόκειται να επηρεαστούν από την συγκεκριμένη απόφαση.

Η απόφαση αυτή έρχεται μόλις μία εβδομάδα πριν τη διεξαγωγή ψηφοφορίας για την ένωση των εργαζομένων στο Λονδίνο, στην οποία η διοίκηση της εταιρείας είχε αντισταθεί για αρκετούς μήνες.

Οι μαζικές απολύσεις συμβαίνουν στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας της κινεζικής τεχνολογικής εταιρείας να απλοποιήσει τις ευρωπαϊκές της δραστηριότητες.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη μείωση ή την κατάργηση των ομάδων διαχείρισης περιεχομένου στις μεμονωμένες αγορές και στη συγκέντρωσή τους σε περιφερειακά κέντρα, όπως το Δουβλίνο και η Λισαβόνα, ως μέρος της παγκόσμιας αναδιοργάνωσης, με στόχο τη μείωση του κόστους. Ενώ ταυτόχρονα εκτιμάται πως μελλοντικά πολλές από αυτές τις λειτουργίες θα μεταφερθούν σε χώρες με φθηνότερο εργατικό δυναμικό.

Σημειώνεται βέβαια πως οι απολύσεις συμβαίνουν σε μια περίοδο που τα έσοδα της TikTok σε Ηνωμένο Βασίλειο και Ευρώπη, συνεχίζουν να αυξάνονται με τις τελευταίες οικονομικές εκθέσεις να δείχνουν αύξηση 38% στα έσοδα το 2024, φτάνοντας τα 6,3 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ οι ζημίες προ φόρων μειώθηκαν από 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια το 2023 σε 485 εκατομμύρια δολάρια πέρυσι.