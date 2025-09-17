“Τον μισούσα”: Όλα τα μηνύματα του Ρόμπινσον με τον συγκάτοικό του μετά τη δολοφονία Κερκ

Στα μηνύματα που αντάλλαξε ο Τάιλερ Ρόμπινσον με τον συγκάτοικό του, μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, κυριαρχεί το άγχος του να καταφέρει να πάρει πίσω την καραμπίνα του, ώστε να μην υπάρχουν αποδείξεις σε βάρος του.

Τα μηνύματα που αντάλλαξε ο Τάιλερ Ρόμπινσον, με τον συγκάτοικό του, και στα οποία φέρεται να ομολογεί ότι δολοφόνησε τον Τσάρλι Κερκ, έδωσαν στη δημοσιότητα οι εισαγγελείς.

Ο 22χρονος, φέρεται να είχε κρύψει ένα σημείωμα κάτω από το πληκτρολόγιο σε υπολογιστή στο σπίτι τους, στο οποίο έγραφε ότι σκόπευε να «βγάλει από τη μέση τον Τσάρλι Κερκ».

«Αν μου δοθεί η ευκαιρία να βγάλω από τη μέση τον Τσάρλι Κερκ, θα την εκμεταλλευτώ» έγραφε στο σημείωμα ο Ρόμπινσον, όπως αναφέρει η Telegraph. Όταν το διάβασε η συγκάτοικος, τον ρώτησε αν αστειεύεται.

«Είμαι καλά αλλά θα αργήσω λίγο να επιστρέψω σπίτι. Πρέπει να πάρω και την καραμπίνα μου πρώτα. Για να είμαι ειλικρινής, ήλπιζα να το κρατήσω μυστικό μέχρι να πεθάνω. Συγγνώμη που σε έμπλεξα»

Ο διάλογος που ακολούθησε:

Συγκάτοικος: Δεν το έκανες εσύ, έτσι;

Ρόμπινσον: Εγώ το έκανα, λυπάμαι.

Συγκάτοικος: Νόμιζα ότι έπιασαν τον δράστη.

Ρόμπινσον: Όχι, έπιασαν κάποιον τρελό ηλικιωμένο, μετά ανέκριναν κάποιον με ρούχα παρόμοια με τα δικά μου. Είχα σχεδιάσει να μαζέψω την καραμπίνα μου μετά αλλά δεν τα έχω καταφέρει ακόμα γιατί υπάρχει έξω ένα όχημα που περιπολεί.

Συγκάτοικος: Γιατί;

Ρόμπινσον: Γιατί το έκανα;

Συγκάτοικος: Ναι

Ρόμπινσον: Γιατί τον μισούσα και καμιά φορά το μίσος δεν είναι διαπραγματεύσιμο. Αν καταφέρω να πάρω την καραμπίνα, δεν θα έχουν κανένα στοιχείο εναντίον μου.

Συγκάτοικος: Πόσο καιρό το σχεδίαζες αυτό;

Ρόμπινσον: Λίγο παραπάνω από μία εβδομάδα, νομίζω. Μπορώ να φτάσω κοντά, αλλά έχει ένα περιπολικό παρκαρισμένο ακριβώς δίπλα. Νομίζω ότι ήδη έψαξαν εκείνο το σημείο, αλλά δεν θέλω να το ρισκάρω.

Ρόμπινσον: Μακάρι να είχα γυρίσει πίσω και να το είχα πάρει μόλις έφτασα στο όχημά μου… Ανησυχώ τι θα κάνει ο πατέρας μου αν δεν επιστρέψω το τουφέκι του παππού… ούτε καν ξέρω αν είχε σειριακό αριθμό, αλλά δεν θα μπορούσε να εντοπιστεί σε εμένα. Ανησυχώ για τα αποτυπώματα. Το άφησα σε έναν θάμνο όπου άλλαξα ρούχα. Δεν είχα τη δυνατότητα ούτε τον χρόνο να το πάρω μαζί μου. Μπορεί να χρειαστεί να το αφήσω και ελπίζω να μη βρουν αποτυπώματα. Πώς θα δικαιολογήσω την απουσία του όπλου στον πατέρα μου…

Το μόνο που άφησα ήταν το τουφέκι τυλιγμένο σε μια πετσέτα. […] Εντάξει, θα πρέπει να το αφήσω. Αυτό πραγματικά γ… Κρίνοντας από σήμερα, θα έλεγα ότι το τουφέκι του παππού μια χαρά είναι, δεν ξέρω. Νομίζω ότι είχε διόπτρα αξίας 2.000 δολαρίων;

Ρόμπινσον: Να διαγράψεις αυτή τη συνομιλία.

Ο πατέρας μου θέλει φωτογραφίες από το τουφέκι… λέει ότι ο παππούς θέλει να ξέρει ποιος έχει τι. Οι ομοσπονδιακοί δημοσίευσαν φωτογραφία του τουφεκιού και είναι πολύ χαρακτηριστικό. Με παίρνει τηλέφωνο τώρα, δεν απαντώ.

Από τότε που βγήκε ο Τραμπ πρόεδρος, ο πατέρας μου έχει γίνει φανατικός MAGA.

Θα παραδοθώ. Ένας από τους γείτονές μου εδώ είναι αναπληρωτής του σερίφη. Εσύ είσαι το μόνο που με νοιάζει, αγάπη μου.

Συγκάτοικος: Εγώ ανησυχώ πολύ περισσότερο για σένα.

Ρόμπινσον: Μην μιλήσεις στα ΜΜΕ, σε παρακαλώ. Μην δώσεις καμία συνέντευξη ή δήλωση. Αν σε ρωτήσουν αστυνομικοί, ζήτησε δικηγόρο και μείνε σιωπηλός.