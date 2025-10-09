Τουρκία: Αντιδράσεις για τον πρέσβη των ΗΠΑ που φωτογραφήθηκε με Κούρδους

Στο στόχαστρο τουρκικών ΜΜΕ για υποστήριξη στους “Κούρδους τρομοκράτες” βρέθηκε ο Αμερικανός πρέσβης στην Τουρκία, Τομ Μπάρακ. Η απάντησή του.

Στη βορειοανατολική Συρία βρέθηκε την Τρίτη (7/10) ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία, Τομ Μπάρακ, προκειμένου να συναντηθεί με τοπικούς αξιωματούχους, ξεσηκώνοντας πλήθος αντιδράσεων στο εσωτερικό της Τουρκίας.

Ο λόγος; Η φωτογράφιση του Αμερικανού αξιωματούχου με Κούρδους ενώ στο φόντο υπήρχε χάρτης που απεικόνιζε την τουρκική πόλη Χατάι ως μέρος της Συρίας.

Η φωτογραφία έγινε αντικείμενο έντονης κριτικής στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία κατηγόρησαν τον πρέσβη των ΗΠΑ ότι “νομιμοποιεί ένα κουρδικό κράτος” και ότι βρέθηκε στο πλευρό “τρομοκρατών”.

Η επίμαχη φωτογραφία:

Το στιγμιότυπο το οποίο έκανε “άνω κάτω” την Τουρκία δημοσιεύτηκε στον επίσημο λογαριασμό του Χ (πρώην Twitter) του Αμερικανού πρέσβη.

“Επισκέφτηκα τη βόρεια και ανατολική Συρία σήμερα μαζί με τον Διοικητή της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM) Ναύαρχο Κούπερ για ουσιαστικές συζητήσεις με τον @MazloumAbdi και τις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF). Προώθηση της προοπτικής του Αμερικανού προέδρου για το “να δοθεί μια ευκαιρία στη Συρία” επιτρέποντας στους Σύριους να ενωθούν μεταξύ τους σε μια ανανεωμένη προσπάθεια για συνεργατική ειρήνη και ευημερία”

Οι αντιδράσεις και η απάντηση Μπάρακ

“Οι φωτογραφίες από τις συναντήσεις δείχνουν πολύ θερμές σχέσεις. Οι δύο πλευρές αντάλλαξαν εγκάρδιους χαιρετισμούς και συζήτησαν μπροστά στις κάμερες [..] Αυτές οι εικόνες θα μπορούσε να είναι ανησυχητικές για την Τουρκία“, σημείωσε, μεταξύ άλλων, ο ανταποκριτής του CNN Türk, Γιούνους Πάκσοϊ.

“Το περίεργο στη φωτογραφία αυτή είναι πως δείχνει το Χατάι μέσα στα σύνορα της Συρίας. Επίσης εκεί υποτίθεται πως δείχνει τον Ευφράτη, αλλά στην πραγματικότητα δείχνει τα σύνορα του ψευδοκράτους της Ροζάβα”, ανέφερε από την πλευρά του ο διευθυντής της εφημερίδας Hürriyet, Αχμέτ Χακάν.

Απαντώντας στα παραπάνω σχόλια ο Τομ Μπάρακ καθησύχασε τους Τούρκους δημοσιογράφους πως έδρασε προς το συμφέρον της χώρας, τονίζοντας πως “οποιαδήποτε υπόνοια ότι η επίσκεψη περιλάμβανε δραστηριότητες που υπονομεύουν τα εθνικά συμφέροντα ή την εδαφική ακεραιότητα της Τουρκίας είναι εντελώς αβάσιμη”.

Η ανάρτησή του:

“Ως Πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία και Ειδικός Απεσταλμένος για τη Συρία, επισκέφθηκα το Χασάκα ως απεσταλμένος για να διευκολύνω και να παρακολουθήσω την πρόοδο στην εφαρμογή της Συμφωνίας της 10ης Μαρτίου μεταξύ των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF) και της Συριακής Κυβέρνησης.

Αυτή η συμφωνία είναι κρίσιμης σημασίας όχι μόνο για τη σταθερότητα και την ασφάλεια της Συρίας, αλλά εξίσου για τα στρατηγικά συμφέροντα τόσο της Τουρκίας όσο και των Ηνωμένων Πολιτειών. Η εμπλοκή μου στο Χασάκα διεξήχθη με πλήρη διαφάνεια και με το πνεύμα της προώθησης της περιφερειακής σταθερότητας, του συντονισμού κατά της τρομοκρατίας και της ανθρωπιστικής πρόσβασης—όλα αυτά εξυπηρετούν άμεσα τα συμφέροντα ασφάλειας και οικονομίας της Τουρκίας.

Οποιαδήποτε υπόνοια ότι η επίσκεψη περιλάμβανε δραστηριότητες που υπονομεύουν τα εθνικά συμφέροντα ή την εδαφική ακεραιότητα της Τουρκίας είναι εντελώς αβάσιμη. Και οποιαδήποτε κατηγορία ότι η παρουσία ενός χάρτη που δεν είχα δει ποτέ σε μια αίθουσα συνεδριάσεων στην οποία δεν είχα βρεθεί ποτέ υπονόμευε με κάποιο τρόπο τα συμφέροντα της Τουρκίας είναι εντελώς γελοία.

Η αποστολή μου ήταν—και παραμένει—κεντραρισμένη στην προώθηση συνεργατικών μηχανισμών που μειώνουν τις διασυνοριακές απειλές και υποστηρίζουν τον ευρύτερο στόχο της περιφερειακής ειρήνης και ανοικοδόμησης”.