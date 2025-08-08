Τουρκία: Έκλεισαν τα Στενά των Δαρδανελίων λόγω μεγάλης πυρκαγιάς

Μάχη με τις φλόγες και στην Τουρκία, όπου λόγω πυρκαγιάς έκλεισαν τα Στενά των Δαρδανελίων.

Μεγάλη δασική πυρκαγιά βρίσκεται από το μεσημέρι της Παρασκευής (8/8) σε εξέλιξη στην επαρχία των Δαρδανελλίων (Τσανάκαλε) της βορειοδυτικής Τουρκίας. Εξαιτίας της πυρκαγιάς διεκόπη η ναυσιπλοΐα στα Στενά των Δαρδανελίων.

Από την πυρκαγιά απειλούνται κατοικημένες περιοχές, από όπου απομακρύνονται οι κάτοικοι, ενώ δόθηκε εντολή εκκένωσης για ένα νοσοκομείο και έναν οίκο ευγηρίας. Η φωτιά είναι ορατή και από το κέντρο της πόλης των Δαρδανελλίων, τα οποία έχουν επίσης καλυφθεί από πυκνό καπνό.

Η φωτιά ξεκίνησε περίπου στη 13:30 το μεσημέρι κοντά στο χωριό Σαριτζάελι, περίπου 10 χλμ. νοτιονατολικά από το κέντρο της πόλης. Στην περιοχή πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι. Μία δεύτερη πυρκαγιά καίει επίσης δασική έκταση και στην περιοχή Μπαϊράμιτς της ίδια επαρχίας, περίπου 55 χλμ. από το κέντρο της πόλης.

Σημειώνεται πως, τα Στενά των Δαρδανελίων συνδέουν το Αιγαίο Πέλαγος με τη Θάλασσα του Μαρμαρά. Μαζί με τον Βόσπορο, αποτελεί ζωτική διαδρομή για την εμπορική ναυτιλία μεταξύ Ευρώπης και Ασίας. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, το 2024 διέσχισαν τα Δαρδανέλια περίπου 46.000 πλοία.