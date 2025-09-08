Τουρκία: Ένοπλη επίθεση σε αστυνομικό τμήμα στη Σμύρνη – Δύο αστυνομικοί νεκροί

Συναγερμός στη Σμύρνη, μετά από επίθεση με πυροβολισμούς που σημειώθηκε σε αστυνομικό τμήμα, από την οποία έχασαν τη ζωή τους δύο αστυνομικοί.

Δύο αστυνομικοί σκοτώθηκαν και ένας ακόμη τραυματίστηκε σε ένοπλη επίθεση που εξαπέλυσε ένας ανήλικος σε αστυνομικό τμήμα της περιοχής Μπάλτσοβα, στη Σμύρνη.

Όπως μεταδίδει το CNN Turk, η επίθεση σημειώθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Salih İşgören με τον δράστη να είναι ένα 16χρονο παιδί, ο οποίος άνοιξε πυρ σκοτώνοντας δύο αστυνομικούς και τραυματίζοντας έναν ακόμη, ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Οι τουρκικές αρχές ανακοίνωσαν ότι ο δράστης συνελήφθη λίγη ώρα μετά την επίθεση και όπως έγινε γνωστό, χρησιμοποίησε καραμπίνα για να πραγματοποιήσει την επίθεση.

Στην περιοχή έχουν αναπτυχθεί ισχυρές δυνάμεις ασφαλείας, ενώ τα ονόματα των δύο αστυνομικών που έχασαν τη ζωή τους έχουν ήδη δοθεί στη δημοσιότητα.

Μετά την επίθεση ο υπουργός Εσωτερικών Ali Yerlikaya σε ανάρτησή του δήλωσε: “Η καρδιά μας πονάει για τον λαό μας. Πραγματοποιήθηκε ένοπλη επίθεση στο Αστυνομικό Τμήμα Salih İşgören της Balçova στη Σμύρνη. Μετά από αυτή την αποτρόπαια επίθεση, δυστυχώς, ο Αρχηγός της Αστυνομίας 1ης Τάξης, Επιθεωρητής Αστυνομίας Muhsin Aydemir, και ο Αστυνομικός Hasan Akın έπεσαν θύματα, ενώ ο Αστυνομικός Ömer Amilağ τραυματίστηκε σοβαρά και ο Αστυνομικός Murat Dağlı τραυματίστηκε ελαφρά. Εύχομαι ο Θεός να αναπαύσει τους ηρωικούς μας μάρτυρες και γρήγορη ανάρρωση στους τραυματίες. Ο ύποπτος για το συμβάν, E.B. (16), συνελήφθη. Έχει ξεκινήσει η έρευνα για το συμβάν. Το κοινό θα ενημερώνεται για τις εξελίξεις“.