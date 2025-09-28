Κόσμος Τουρκία

Τουρκία: Σεισμός 5,4 Ρίχτερ στην Κιουτάχεια

Διαβάζεται σε 1'
Τουρκία: Σεισμός 5,4 Ρίχτερ στην Κιουτάχεια
Σεισμογράφος ISTOCK

Σεισμική δόνηση της κλίμακας 5,4 βαθμών Ρίχτερ σημειώθηκε στην Κιουτάχεια της Τουρκίας.

Σεισμική δόνηση εντάσεως 5,4 βαθμών Ρίχτερ σημειώθηκε στην περιοχή Σιμάβ στην επαρχία Κιουτάχεια της δυτικής Τουρκίας.

Η σεισμική δόνηση κατεγράφη στις 12:59 ώρα Ελλάδος και είχε εστιακό βάθος 8,64 χιλιομέτρων, όπως ανακοίνωσε η Υπηρεσία Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών και Εκτάκτων Καταστάσεων (AFAD) της Τουρκίας.

Η δήμαρχος του Σιμάβ, Κιουμπρά Τεκέλ ‘Ακτουλουν, δήλωσε στο δίκτυο ΝΤV ότι επικράτησε πανικός μεταξύ των κατοίκων.

Ο σεισμός έγινε αισθητός στη Σμύρνη, την Προύσα και μερικώς στην Κωνσταντινούπολη.

 

Δημοφιλή Άρθρα

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα